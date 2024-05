Wagner Moura vai estrelar 'O Agente Secreto', novo filme de Kleber Mendonça Filho

São Paulo

O ator Wagner Moura será uma das estrelas de "O Agente Secreto", o novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, de "Bacurau" e "O Som ao Redor". A obra será um thriller político ambientando no Brasil da ditadura militar, em 1977, que terá ainda Maria Fernanda Cândido no elenco.

Foto postada pelo diretor Kleber Mendonça Filho, ao lado do ator Wagner Moura, durante a leitura do roteiro de 'O Agente Secreto', em outubro de 2023 - Reprodução

A parceria entre os dois era pública desde o final do ano passado, quando Mendonça Filho publicou fotos ao lado do ator, durante uma primeira leitura do roteiro. Agora, o projeto ganha mais projeção internacional após o sucesso de "Guerra Civil", protagonizado por Moura, nas bilheterias americanas.

Ainda em pré-produção, com filmagens agendadas para esse ano e lançamento em 2025, o filme da Cinemascópio será apresentado a executivos no Mercado do Filme em Cannes pela MK2 Filmes, empresa internacional que representa, por exemplo, o vencedor da Palma de Ouro "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet.

Moura será Marcelo, um professor universitário na casa dos 40 anos que sai de São Paulo para o Recife durante a semana de Carnaval, tentando se reunir com seu filho. Logo, porém, ele descobre que está sendo seguido e espionado pelos vizinhos em seu novo refúgio.

Este é o primeiro grande projeto ficcional de Mendonça Filho desde "Bacurau", de 2019, que levou o prêmio do júri em Cannes. Nesse meio-tempo, lançou ainda o documentário "Retratos Fantasmas", sobre Recife, sua casa, memórias pessoais e os cinemas da cidade.