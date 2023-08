Milton Nascimento está bem de saúde, mas confirma aposentadoria dos palcos

São Paulo

Milton Nascimento voltou a afirmar sua aposentadoria em um vídeo divulgado em suas redes sociais neste domingo (27). Ele também confirmou estar bem de saúde na publicação.

O cantor Milton Nascimento - Daniela Toviansky/Globo

No vídeo, Milton Nascimento aparece ao lado do médico Weverton Siqueira, que acompanha a saúde do músico há oito anos. O doutor informa ao cantor na publicação que ele está com a diabetes e a pressão arterial controladas, e acrescenta que ele está pronto para viver mais cem anos.

Presente na sala, o filho de Milton, o empresário Augusto Nascimento, pergunta a ele se não estaria afim de fazer mais uma apresentação. Ao ouvir, o cantor responde: "De jeito nenhum!".

Você pode ver o momento abaixo.

O músico fez seu último show em novembro do ano passado, quando encerrou a turnê "A Última Sessão de Música" com uma apresentação no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.