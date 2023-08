Noah Schnapp diz que Will de 'Stranger Things' o ajudou a se entender como gay

São Paulo

O ator Noah Schnapp, que faz Will Byers em "Stranger Things", diz que só se entendeu como gay por causa do seu personagem, que se descobre homossexual ao longo da série da Netflix.

"Depois que entendi que Will era gay, consegui aceitar a mim mesmo mais rapidamente", contou Schnapp em entrevista à Variety. "Eu estaria de outro jeito hoje se não tivesse Will para interpretar, compreender e para me ajudar a me aceitar como sou. Provavelmente ainda estaria no armário se nunca tivesse interpretado esse personagem."

À esquerda, o personagem Will Byers em cena de 'Stranger Things', e, à direita, o ator Noah Schnapp - Divulgação e Angela Weiss/AFP

Schnapp tinha 11 anos quando a primeira temporada de "Stranger Things" estreou, em 2016. Os fãs da série logo começaram a especular que Will era gay. Schnapp usou suas redes sociais naquela época para afirmar que a sexualidade do personagem não era relevante para a trama.

Mas a quarta temporada, que estreou no ano passado, mostrou Will tendo que esconder uma paixão por seu melhor amigo. À época do lançamento, com 17 anos, Schnapp confirmou que o personagem era mesmo gay.

"Isso explodiu na imprensa, e todo mundo ficou dizendo 'Will é gay! Viva!'. Vi esses comentários no Instagram e no TikTok. Eu pensei 'se ele tem todo esse apoio, então por que eu deveria me preocupar com alguma coisa?'", diz o ator.

Schnapp afirmou ser gay em um vídeo publicado no TikTok em janeiro de 2023. "Acho que sou mais parecido com Will do que eu pensava", afirmou, em tom de brincadeira, no vídeo.