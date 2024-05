Madonna fala palavrão e diz que está no lugar mais lindo do mundo em show no Rio

Rio de Janeiro

"Caralho. É o lugar mais lindo do mundo. Isso é mágico, obrigada", disse Madonna em sua primeira interação com o público do show que encerra sua turnê de 40 anos de carreira, "The Celebration Tour", em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4).

A cantora Madonna durante seu show no Rio - Reprodução/TV Globo

Logo em seguida, avisou que a noite serviria para ela contar a história de sua vida. Com uma guitarra na mão e antes de cantar "Burning Up", ela apareceu acompanhada de uma dançarina vestindo short, colete, boina e um lenço amarrado no pescoço.

"Ela é corajosa, ela é ingênua, ela é idealista, ela é ridícula. Mas adivinhem? Ela tem um sonho. E se você não tem um sonho você não consegue fazer do impossível possível. Lembre-se disso. Lembre-se de onde você veio, lembre do passado, do presente, e do que está por vir", disse, apresentando a personagem como ela mesma no começo da carreira.

Repetindo o estilo irreverente que a tornou um ícone indissociável da música, Madonna fez gestos como se estivesse realizando sexo oral e não economizou nos palavrões, levando o público ao êxtase total.