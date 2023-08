Na onda de 'Heartstopper', veja mais adaptações de livros para o público adolescente

São Paulo

Não passaram nem 24 horas desde que a Netflix colocou a segunda temporada de "Heartstopper" no ar e você já devorou tudo e agora precisa de outras fontes de fofuras e sofrimentos adolescentes? Vamos lá.

Há dezenas de adaptações de livros da categoria infanto-juvenil disponíveis nos serviços de streaming, alguns mais voltados às dores da adolescência em circunstâncias normais —ainda que com um toque do extraordinário—, outros situados firmemente no sobrenatural ou no distópico.



Em meio a tantas opções, escolhi "clássicos" do gênero (os filmes mais velhos na lista têm 15 anos), queridinhos cult e algumas produções mais recentes.

"A Saga Crepúsculo"

Lançados há tempo o bastante (de 2008 a 2012) para começar a receber revisões à luz da nostalgia, as versões cinematográficas da saga vampírica de Stephanie Meyer não são objetivamente boas —parecem ter sido filmadas com uma câmera de batata, com efeitos especiais à base de batata—, mas contam uma história envolvente o bastante para ter acumulado mais de US$ 3,4 bilhões mundialmente nas bilheterias.



Os cinco filmes acompanham a adolescente Bella Swan (Kristen Stewart) e seu amor proibido pelo vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson), depois testado pela chegada do lobisomem Jacob Black (Taylor Lautner), no chuvoso noroeste americano.

Pelo menos o sucesso avassalador dos filmes fez com que Stewart e Pattinson pudessem se tornar duas das maiores estrelas do cinema independente, capazes de tirar um projeto do chão apenas com seus nomes no pôster.

Aviso importante: os filmes da saga sairão do cardápio da Netflix depois no dia 16 de agosto.

"Crepúsculo" está disponível em: PrimeVideo, Lionsgate+, Globoplay, Star+, e Netflix (até o dia 15). 121 min.

"A Saga Crepúsculo: Lua Nova" está disponível em: PrimeVideo, Lionsgate+, Globoplay, Star+, e Netflix (até o dia 15). 130 min.

"A Saga Crepúsculo: Eclipse" está disponível em: Lionsgate+, Globoplay, Star+, e Netflix (até o dia 15). 123 min.

"A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte I" está disponível em: Lionsgate+, Globoplay, Star+, e Netflix (até o dia 15). 117 min.

"A Saga Crepúsculo: Amanhecer Parte 2" está disponível em: Prime Video, Lionsgate+, Globoplay, Star+, e Netflix (até o dia 15). 115 min.

"Os Jogos Vorazes"

Outro fenômeno gigantesco em livrarias e bilheterias, catapultou a carreira nascente de Jennifer Lawrence (quando o primeiro filme chegou aos cinemas, em 2012, ela já tinha uma indicação ao Oscar) e deu origem a uma onda de distopias teens. Nelas o futuro da humanidade, oprimida sob regimes antidemocráticos, depende de adolescentes extraordinários.



Lawrence é Katniss Everdeen, garota pobre do Distrito 12 —uma das divisões do que um dia foi os Estados Unidos— que vai parar no meio dos temidos Jogos Vorazes (um cruzamento de reality show e batalha até a morte para adolescentes) para proteger a irmã mais nova. Há muita violência, revolta (um gesto de protesto criado pelo livro passou a ser usado em manifestações reais no sudeste asiático), personagens excêntricos e, é claro, um triângulo amoroso entre Katniss, Peeta (Josh Hutcherson) e Gale (Liam Hemsworth).



O sucesso do primeiro filme foi uma surpresa, como mostra o gritante aumento no orçamento do segundo filme, visualmente muito superior. É uma pena que o estúdio tenha decidido dividir o último livro da trilogia em dois filmes, arrastando um pouco seu fim.

"Os Jogos Vorazes" está disponível em Netflix, HBOMax e PrimeVideo. 142 min.

"Os Jogos Vorazes: Em Chamas" está disponível em PrimeVideo e Lionsgate+. 146 min.

"Os Jogos Vorazes: A Esperança - Parte I" está disponível em PrimeVideo e Lionsgate+. 123 min.

"Os Jogos Vorazes: A Esperança - Parte II" está disponível em PrimeVideo, Globoplay e Lionsgate+. 136 min.

"Para Todos os Garotos que Já Amei"

Definitivamente na ponta "fofinha" do espectro de filmes e livros "young adult". Lara Jean Covey (Lana Condor), uma garota de 16 anos tímida e romântica, escreve cartas secretas para os garotos por quem se apaixona. Um dia, sua irmã mais nova envia as cartas sem sua autorização. Um dos destinatários é Peter (Noah Centineo), colega de escola de Lara Jean, que aceita começar um namoro de fachada para causar ciúmes em sua ex-namorada. Obviamente, o que era mentira começa a se tornar realidade.

"Para Todos os Garotos que Já Amei", 99 min.; "Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você", 102 min e "Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre", 115 min estão disponíveis na Netflix.

"O Mau Exemplo de Cameron Post"

"Heartstopper" e "Love, Simon" contam histórias positivas da adolescência LGBTQIA+ contemporânea, ainda que tenham suas pitadas de medo, bullying e vergonha. "Cameron Post" é outro tipo de história, talvez mais comum: a de jovens LGBT que são rejeitados por suas famílias e forçados a passar por "terapia de conversão" para "voltarem" a ser heterossexuais.



O filme se passa em 1993, há meros 30 anos. Cameron (Chlöe-Grace Moretz) é pega no flagra com a namorada, Coley, e enviada pela tia para um acampamento chamado God’s Promise. Lá, faz amizade com Jane Fonda (Sasha Lane), uma jovem criada numa comuna hippie, e Adam Red Eagle (Forrest Goodluck), um rapaz lakota dois-espíritos cujo pai se converteu ao cristianismo.



O trio sofre nas mãos dos líderes do acampamento, Dra. Lydia Marsh (Jennifer Ehle) e reverendo Rick (John Gallagher Jr.), e testemunha maus-tratos a colegas.

Dirigido pela iraniana-americana Desiree Akhavan, o filme foi ganhador do principal prêmio do festival de Sundance em 2018.

Disponível no PrimeVideo, 90 min.

"Nick e Norah - Uma Noite de Amor e Música"

Certamente o filme menos famoso, mas mais descolado, desta lista. Michael Cera (pós-"Juno" e pré-"Scott Pilgrim") interpreta Nick, que depois de levar um pé na bunda decide tentar descobrir onde acontecerá um show secreto de sua banda favorita, Where’s Fluffy?. No começo de sua aventura por Nova York, Nick encontra Norah (Kat Dennings, pré-"2 Broke Girls"), que pede que ele finja ser seu namorado por cinco minutos para enganar uma amiga —sem saber que a amiga é a ex de Nick. Os dois acabam passando a noite correndo pela cidade em busca do show secreto e de Caroline (Ari Graynor), amiga de Norah que fica bêbada e desaparece.



A adaptação foi roteirizada por Lorene Scafaria, que depois escreveria o incrível "As Golpistas", e o filme ganhou também uma trilha sonora oficial que é puro 2008, com músicas de Vampire Weekend, Rogue Wave, Devendra Banhart e Band of Horses.

Disponível para aluguel na Claro Video, Amazon e no iTunes, 89 min.

"A Cinco Passos de Você"

Outro subgênero dos romances adolescentes é o da desgraça de saúde. Há "Um Amor Para Recordar" (2002), o clássico "Love Story: Uma História de Amor" (1970), e o badalado "A Culpa É das Estrelas" (2014). Portanto, saiba no que você está se metendo ao apertar o play em "A Cinco Passos de Você": as lágrimas vão rolar.



Stella (Haley Lu Richardson, a revelação da segunda temporada de "The White Lotus") tem fibrose cística, um problema pulmonar sério que a torna vulnerável a infecções. Enquanto está internada aguardando um transplante de pulmão, a certinha Stella conhece o rebelde Will (Cole Sprouse, de "Riverdale"), também paciente de fibrose cística.



Por causa do risco de infecção, pacientes da doença devem ficar a seis pés de distância (cerca de 1,8 m), mas a atração entre os dois é forte demais (eles aceitam ficar a cinco passos um do outro e não mais!) e os levará a correr riscos pela chance de viver a vida enquanto podem.

Disponível no Telecine, 116 min.

"O Maravilhoso Agora"

Romance com toques mais dramáticos que as demais opções nesta lista, conta com as ótimas atuações necessárias para sustentar uma trama mais séria. Sutter (Miles Teller) está no último ano do ensino médio e só pensa em beber e viver no presente. Quando sua namorada, Cassidy (Brie Larson), termina o relacionamento, ele enche a cara num bar e é acordado num gramado por Aimee (Shailene Woodley).



Os dois estudam na mesma escola e começam a sair juntos, mas cada um precisa enfrentar seus próprios desafios. Aimee, tímida e boa aluna, pouco viveu a própria juventude para poder cuidar da mãe e agora teme não poder ir para a faculdade. Sutter claramente abusa do álcool como fazia seu pai (Kyle Chandler), com quem não tem contato —proibido pela mãe (Jennifer Jason Leigh). Prestes a entrar na vida adulta, Sutter e Aimee descobrirão até onde vai o amor que têm um pelo outro e por si mesmos.

Disponível na Star+, 95 min.

"Gossip Girl"

A adolescência do 1% no Upper East Side em Nova York é feita de muitas festas, intrigas e fofocas. Ao menos é o que diz a série de livros transformada em seriado de TV em 2007 e ressuscitada em 2021 "Gossip Girl".



Uma blogueira misteriosa autodenominada Gossip Girl (com a voz de Kristen Bell) torna públicos os segredos de Serena van der Woodsen (Blake Lively), Blair Waldorf (Leighton Meester), Nate Archibald (Chace Crawford), Chuck Bass (Ed Westwick) e do pobretão (para os padrões da turma) Dan Humphrey (Penn Badgley), que se apaixona pela misteriosa Serena. Todos estudam numa prestigiosa escola em Nova York.



A série durou seis temporadas, costurando alianças e novas inimizades entre o grupo principal, seus pais, irmãos e novos personagens, sob a batuta de Josh Schwartz e Stephanie Savage, cujo trabalho em "The O.C." os tornou especialistas em histórias adolescentes.

A série original durou seis temporadas e teve 121 episódios. Está na HBOMax e na Netflix. A nova versão teve duas temporadas e 22 episódios e está somente na HBOMax.

"O Verão Que Mudou Minha Vida"

Criada por Jenny Han, também autora da trilogia em que o seriado é baseado e dos livros de "Para Todos Os Garotos", a série conta os dramas de Belly Conklin (Lola Tung), que passa o verão com a mãe, Laurel (Jackie Chung), e o irmão, Steven (Sean Kaufman), na praia com a família Fisher, amigos de sua mãe.



Belly tem um crush em um dos garotos, Conrad Fisher, desde que tinha 12 anos, mas ele nunca lhe deu bola. Só que agora que ela tem 16 anos, Conrad e o irmão, Jeremiah, já parecem vê-la com outros olhos.



A série tem a seu favor uma lista de diretoras de calibre: Jesse Peretz (que dirigiu episódios de "Girls"), Isabel Sandoval (que despontou com "Lingua Franca") e Sophia Takal (diretora do remake de "Natal Sangrento").

Duas temporadas (a segunda ainda está indo ao ar), disponíveis no PrimeVideo. 15 episódios.

"Dash & Lily"

Baseada num livro de Rachel Cohn e David Levithan, que também escreveram a obra que inspirou "Nick e Norah - Uma Noite de Amor e Música", a série conta a história do romance quebra-cabeças de Dash (Austin Abrams) e Lilly (Midori Francis), que se descobrem num Natal solitário em Nova York por meio de um caderno que usam para trocar confidências e desafios. A comédia romântica é cheia de referências ao mundo das histórias noir da primeira metade do século 20, a começar pelos nomes dos personagens —Dash, como Dashiell Hammett, e Lily, como Lillian Hellman.

Disponível na Netflix. Uma temporada, oito episódios.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Dave"

Estreou na Star+ a terceira temporada da série do rapper Lil Dicky, em que ele interpreta uma versão ficcionalizada de si mesmo como um neurótico que quer ser o maior rapper de todos os tempos. Nesta temporada, ganha a participação de Rachel McAdams.

Três temporadas de dez episódios cada uma, na Star+.



"The OC"

"Californiaaaaaaaaaaaaa, here we coooooooooooooooooome"! A série de Josh Schwartz sobre um peixe fora da água no riquíssimo condado de Orange, na Califórnia, completa 20 (VINTE) anos de sua estreia neste sábado. Para comemorar, as seis temporadas das aventuras de Ryan Atwood (Ben Mackenzie), Seth Cohen (Adam Brody), Marissa Cooper (Misha Barton) e, mais importante de todos, Sandy Cohen (Peter Gallagher), chegam à HBOMax.

Seis temporadas, 92 episódios, na HBOMax.

"Guardiões da Galáxia Vol. 3"

Última parte desse braço do Universo Cinematográfico Marvel, de Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Rocket (Bradley Cooper) e Groot (Vin Diesel), chega ao streaming após um lançamento decepcionante nas bilheterias.

Disponível na Disney+, 150 min.





"Heartstopper"

A segunda temporada da comédia romântica inglesa chegou à Netflix ontem. Agora namorados, Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) têm novos desafios a encarar, como sair do armário para mais pessoas e estar em um relacionamento de verdade.

Disponível na Netflix, oito episódios.





"As Flores Perdidas de Alice Hart"

Série australiana também baseada em um livro. Alice (Alyla Browne quando criança e Alycia Debnam-Carey já adulta) perde os pais em um incêndio que ela mesma causou e vai morar com a avó, June (Sigourney Weaver), em uma fazenda de flores que também serve de abrigo para mulheres vítimas de violência. Lá, a vida das duas se enrosca com a de Sally (Asher Keddie), que quer adotar Alice. Em meio aos segredos e dores, Alice aprende a falar a "língua das flores" para lidar com seus traumas.

Minissérie em sete episódios. Os três primeiros chegam ao Prime Video nesta sexta (4), e os demais estreiam um por semana até 1º de setembro.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Acossado"

Primeiro longa de Jean-Luc Godard, traz uma leitura nova dos filmes de gangsteres correndo pelas ruas de Paris. Com Jean Paul Belmondo e Jean Seberg.

Deixa a Mubi no próximo dia 14. 90 min.



"As Vantagens de Ser Invisível"

Mais uma adaptação de um livro infanto-juvenil trágico, com Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller.

Deixa a HBOMax no dia 31 de agosto. 102 min.