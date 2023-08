Onde ver 'Fervo', comédia nacional sobre boate com clientes fantasmas

São Paulo

Um casal compra uma casa abandonada no meio do nada. Quando se mudam para lá, antes mesmo da reforma, descobrem que o local é assombrado pelos fantasmas de três frequentadores da boate que funcionava no local.

Cena do filme 'Fervo' - Cesar Alves/Divulgação

A comédia "Fervo" de Felipe Joffily tem Georgiana Góes, Felipe Abib, Renata Gaspar, Rafael Godoy e Rita Von Hunty nos papéis principais e participações especiais dos comediantes Marcelo Adnet e Paulo Vieira.

Star+, 12 anos

Tribunal Noturno

A versão contemporânea da sitcom dos anos 1980 mostra as atribulações de um tribunal de Nova York, comandado por uma juíza idealista cercada de assessores excêntricos.

HBO Max, 10 anos

Pushing Progression: Breaking

O rapper Busta Rhymes apresenta este documentário em curta-metragem sobre a evolução do breaking, que surgiu nas ruas de Nova York na década de 1980 e fará sua estreia como esporte olímpico nos Jogos de Paris, em 2024.

Red Bull TV, livre, grátis

Luciferina

Neste filme argentino de terror, uma jovem que tem o dom de ver a aura das pessoas e um grupo de amigos participam de uma cerimônia iniciática, com consequências terríveis.

AMC, 0h, 16 anos

2x Nelson Pereira dos Santos

Dois clássicos deste grande cineasta brasileiro estreiam no canal. "Memórias do Cárcere" (18h45, 14 anos) traz Carlos Vereza como o escritor Graciliano Ramos, preso durante a ditadura Vargas. Em "Como Era Gostoso o Meu Francês" (22h, 10 anos), Arduíno Colasanti é um corsário capturado pelos tupinambás no ano de 1554.

Telecine Cult, a partir das 18h45

Provoca

O jornalista e escritor Xico Sá conversa com o apresentador Marcelo Tas sobre sedução, conselhos amorosos, futebol feminino e a definição por trás do termo "esquerdomacho".

Cultura, 22h, 10 anos

Profissão Repórter

O programa vai a Salvador e ao Guarujá, em São Paulo, contar histórias das famílias de vítimas de recentes operações policiais feitas nessas cidades.

Globo, 23h45, livre