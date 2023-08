Onde ver 'Rei do Ringue - A História de Jem Belcher', filme com Russell Crowe

São Paulo

Na Inglaterra de 1800, um jovem treina para ser um lutador como o avô, um campeão aposentado vivido por Russell Crowe.

Baseado em fatos, o filme "Rei do Ringue — A História de Jem Belcher" conta a história dos primórdios do boxe profissional.

Amazon Prime Video, 14 anos

Conspirações Bíblicas

Já exibida pelo History 2, a série analisa documentos históricos à luz de novas tecnologias para elucidar mistérios da Bíblia. No primeiro episódio, "Pregos na Cruz", arqueólogos questionam se pregos encontrados na tumba do sacerdote Caifás foram usados na crucificação de Jesus. Em seguida, o canal exibe "A Morte de Jesus: Uma Investigação Médica" (20h35, 12 anos).

History, 19h35, 14 anos

Dona Flor e seus Dois Maridos

No dia em que Jorge Amado completaria 113 anos, a plataforma disponibiliza em seu catálogo o filme dirigido por Bruno Barreto, baseado num dos livros mais famosos do escritor baiano. Este grande sucesso do cinema brasileiro é estrelado por Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça.

Itaú Cultural Play, 14 anos, grátis

D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

O canal passa a exibir, de segunda a sexta, a primeira parte da 18ª temporada série infantojuvenil. Os protagonistas Max, Flor e Zeca, com a ajuda das bruxas Berenice e Brisa, têm a missão de vigiar três apartamentos suspeitos no prédio em que moram. Uma nova detetive aparece: Mel, papel de Emily Puppim.

Gloob, 19h, 10 anos

Café Filosófico do CPFL

O programa estreia nova fase com a série "Humanismo no século 21: Individualidade e Individualismo", com episódios mais curtos, com uma hora e meia de duração. A curadoria é do rabino Nilton Bonder, que apresenta o primeiro episódio, "Incompatibilidades Entre o Eu e o Humano".

YouTube do Café Filosófico, 19h, 14 anos

Acertando o Tom

Mesmo não sendo evangélica, uma jovem aspirante a cantora se vê obrigada a fazer parte de um coro gospel, para dar uma chance à carreira. Comédia inédita nos cinemas.

Telecine Pipoca, 20h10, 12 anos