Paulinho da viola tem alta da CTI após cirurgia que retirou parte do intestino

O músico Paulinho da Viola teve alta do Centro de Terapia Intensiva nesta quarta-feira (2), segundo o boletim médico.

Show de Paulinho da Viola na casa de espetáculos Vibra São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Segundo o cirurgião Otávio Vaz, da Clinica São Vicente, no sul do Rio de Janeiro, o cantor apresenta "boa evolução no segundo dia de pós-operatório" e iniciará uma dieta por via oral.

Com 80 anos, Paulinho da Viola foi internado após passar mal e ter um sangramento digestivo. Ele chegou a cancelar um show que faria no domingo (30), e no dia seguinte foi submetido a uma enterectomia, cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

Em post no Instagram, o compositor agradeceu pelas mensagens de apoio que tem recebido dos fãs. "Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos.'"

A reportagem apurou que o tumor foi extirpado na cirurgia. Paulinho fará um tratamento para evitar recidiva —ou seja, um retorno do câncer—, que será medicamentoso, deve durar uns três anos e não vai incluir quimio ou radioterapia.

Os próximos passos indicam que o câncer não deve ser tão grave, mas uma conclusão mais precisa sobre o comportamento do tumor deve demorar cerca de uma semana para ser conhecida.