Paulinho da Viola tem 'boa evolução' após cirurgia, mas segue sem previsão de alta

São Paulo

O cantor Paulinho da Viola segue internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, sem previsão de alta.

O sambista Paulinho da Viola em apresentação no Vibra, casa de shows de São Paulo, em sua turnê comemorativa de 80 anos - Eduardo Knapp/Folhapress

Após passar mal e ter um sangramento digestivo, ele cancelou um show que faria no domingo (30), e no dia seguinte foi submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

Um dia depois da operação, ele apresenta "boa evolução", segundo boletim médico assinado pelo cirurgião Octávio Vaz. "[O artista] Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação, dentro do esperado."

Os exames que Paulinho fez na segunda-feira (31) revelaram a existência de um GIST, da sigla em inglês gastrointestinal stromal tumors, ou tumor estromal gastrointestinal. Ele então foi submetido a uma enterectomia, cirurgia para retirada de uma parte do intestino.

A reportagem apurou que o tumor foi extirpado na cirurgia. Paulinho fará um tratamento para evitar recidiva —ou seja, um retorno do câncer—, que será medicamentoso, deve durar uns três anos e não vai incluir quimio ou radioterapia.

Isso indica que o câncer não deve ser tão grave, mas uma conclusão mais precisa sobre o comportamento do tumor deve demorar cerca de uma semana para ser conhecida.

Enquanto isso, pessoas próximas afirmam que Paulinho está bem, já andou e fez fisioterapia nesta terça (1º). Também está em um período de restrição alimentar, dieta padrão nessa fase de pós-cirurgia.

Paulinho da Viola estava em turnê de celebração de seus 80 anos. Em andamento desde o começo de março, os shows marcam sua primeira excursão desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020.