Jorge Aragão recebe diagnóstico de linfoma não-Hodgkin; entenda o câncer

O cantor Jorge Aragão recebeu diagnóstico de linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A confirmação foi feita pela assessoria de imprensa do sambista neste sábado, 15.

Cantor Jorge Aragão em show no Vivo Rio, no Rio de Janeiro - Divulgação

"Em respeito aos amigos, contratantes e fãs, o cantor e compositor Jorge Aragão, através de sua assessoria de imprensa, torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin", afirma a nota.

"O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante, sob o cuidado da hematologista Caroline Rebello, e contando com o apoio, orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo. Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente, à medida do que for possível", diz o comunicado da assessoria do cantor.

Em março deste ano, o cantor, um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, fez turnê com nove shows pela Europa.

O câncer tem origem nas células do sistema linfático e se espalha de maneira não ordenada. Esse sistema é responsável pela imunidade e ajuda a combater infecções e outras doenças. O linfoma não-Hodgkin é considerado raro e agressivo e está relacionado ao sangue, assim como a leucemia.

Outras figuras conhecidas também já receberam o diagnóstico da doença. É o caso dos atores Reynaldo Gianecchini, Edson Celulari e Michael C. Hall, da ex-presidente Dilma Rousseff e da dramaturga Gloria Perez.

Há mais de 20 tipos diferentes do linfoma não-Hodgkin. Após diferentes exames capazes de detectar a doença, os médicos avaliam se é indolente, de crescimento relativamente lento, ou agressivo, que se desenvolve rápido.

Entre os sintomas, estão inchaços nos gânglios linfáticos —na região do pescoço, virilha e axila—, febre, dor de barriga ou no corpo, perda de peso, aumento do volume do tórax e do abdômen, tosse e falta de ar.