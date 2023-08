A Mulher Ruiva Preço R$ 74,90 (280 págs.); ebook R$ 39,90

R$ 74,90 (280 págs.); ebook R$ 39,90 Autoria Orhan Pamuk

Orhan Pamuk Editora Companhia das Letras

Companhia das Letras Tradução Luciano Vieira Machado

O turco Orhan Pamuk, vencedor do Nobel de Literatura de 2006, está de volta às livrarias brasileiras com um romance sobre a paternidade. Conhecido por obras mais longas e intrincadas como "Meu Nome é Vermelho" e "Neve", em "A Mulher Ruiva" ele oferece a seus potenciais novos leitores uma porta de entrada mais amigável, ainda assim brilhante e que dialoga com a situação política atual do Brasil.

A Turquia, depois de conquistar Constantinopla em 1453 e ser inimigo existencial do Ocidente por séculos, chegou à Primeira Grande Guerra como o "homem doente da Europa". Ao fim do conflito e perdido o império, um líder forte e carismático adotou o nome de Ataturk, ou seja, "pai dos turcos", e lançou o país em um experimento político, religioso e social inédito: ser uma república muçulmana e secular, moderna e democrática. Até hoje, seus "filhos" ainda vivem na Turquia inventada por ele.

Orhan Pamuk, autor turco vencedor do Nobel de Literatura - Divulgação

A questão é: por quanto tempo? Recep Tayyip Erdogan acabou de vencer sua terceira eleição presidencial consecutiva e tem se mostrado cada vez mais autocrático, atiçando forças religiosas conservadoras há muito tempo não vistas. Na Istambul de 2023, a quantidade de mulheres vestindo burcas em público era impensável 20 anos atrás.

Ataturk e Erdogan não foram citados à toa. Como verdadeiros pontos de fuga, tudo em "A Mulher Ruiva" aponta para essas duas figuras, paternas e polarizantes, mesmo sem nunca as mencionar. "A necessidade de um pai existe sempre", se pergunta o narrador, "ou nós a sentimos apenas quando estamos confusos ou angustiados, quando nosso mundo está vindo abaixo?".

Pamuk, nascido em 1952 e educado nos Estados Unidos, é um homem cosmopolita e laico que, apesar de amar a cultura e as tradições do seu país, vê com preocupação o declínio do secularismo turco. Em vários momentos, a surpresa e o horror dos personagens da geração de Pamuk diante do conservadorismo religioso da nova geração fazem triste eco a muitas pessoas brasileiras igualmente surpresas e horrorizadas diante de Malafaia ou Damares.

A história começa em 1984, à sombra do golpe de estado de 1980, com um jovem narrador que, precisando juntar dinheiro para a universidade, vai trabalhar como aprendiz de cavador de poços. Seu pai está desaparecido —militante marxista, tinha sido preso e torturado pelos militares durante o golpe— e o menino acaba formando uma nova relação paterna com o mestre poceiro.

Trinta anos depois, o romance termina já sob Erdogan e num contexto de crescente radicalização religiosa, onde jovens conservadores interpelam pais liberais usando seu próprio discurso secular contra eles: "Se você me quer filho obediente, não posso ser um indivíduo moderno. Se me quer moderno, não posso ser obediente. ... A liberdade exige que se esqueçam história e ética. Já leu Nietzsche?".

Essas são as perguntas no cerne do romance: o que é ser pai? O que é ser filho? Ao longo da narrativa, são mencionadas diversas obras onde pais e filhos se matam, desde "Édipo Rei" até o épico persa "Shahnameh", onde o pai Rostam mata o filho Sohrab, passando também por muitas pinturas e ilustrações. Vale a pena buscar pelas referências iconográficas, especialmente o quadro "Ivan, o Terrível, e o seu filho Ivan em 16 de novembro de 1581" pintado por Ilia Repin em 1885.

O narrador, por exemplo, depois de ficar obcecado pela história de Rostam e Sohrab, desiste de ter filhos e abre uma empresa. O nome da pessoa jurídica? Sohrab, o filho morto pelo pai. O que isso significa? As menções a livros e pinturas se sucedem freneticamente: são tantas armas de Tchekov penduradas na parede que não sabemos qual vai disparar. Talvez nenhuma. Talvez todas. A identidade da fugidia mulher ruiva é um de seus muitos mistérios.

Por ser um livro de muitas reviravoltas, pouco pode ser dito em uma resenha que não vá interferir na jornada que Pamuk elaborou. A graça está em pegar na mão do narrador e se deixar levar, nunca esquecendo –não somos todos filhos de "Dom Casmurro" à toa– de desconfiar sempre.