Veja fotos de cobertura de Madonna no Copacabana Palace com vista para o mar

São Paulo

Para achar o quarto em que Madonna está hospedada no Copacabana Palace, basta buscar, na plataforma de preferência, pela opção mais cara hotel.

O hotel Copacabana Palace - Divulgação

A Penthouse Suite Ocean View, ou suíte cobertura com vista ao oceano, está voltada para a praia que receberá o show aberto da cantora e, ao todo, 104 m², tamanho de um apartamento confortável de três quartos. A suíte, no entanto, tem uma única cama king e recebe no máximo duas pessoas.

"Aconchegantes, espaçosas e com linda vista para a praia. As quatro suítes desta categoria oferecem o conforto que o hóspede precisa para relaxar com privacidade", diz a descrição do hotel para o quarto. Piscina privativa, banheiro de mármore espaçoso com banheira e chuveiro e uma varanda com vista panorâmica estão inclusos.

Se hospedar no mesmo quarto que a cantora, é claro, não é barato. O preço para passar duas noites na cobertura gira em torno de R$ 42 mil reais, e Madonna, que chegou hoje ao Brasil, deve passar ao menos seis dias no hotel, até show no próximo sábado.