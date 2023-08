Show de Xande de Pilares Quando Qui. (31); 21h30

Qui. (31); 21h30 Onde Bar do Zeca Pagodinho - Av. das Américas, 8585, Rio de Janeiro

Bar do Zeca Pagodinho - Av. das Américas, 8585, Rio de Janeiro Preço R$ 85

Xande de Pilares canta Caetano, mas também canta Djavan, Clara Nunes e Dominguinhos. Enquanto o show do elogiado álbum em tributo ao mestre baiano não sai (a previsão é que aconteça no ano que vem), o artista carioca exercita a versatilidade na sua residência informal, de todas as quintas-feiras, no Bar do Zeca Pagodinho, em um shopping center na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

O cantor Xande de Pilares em ensaio de divulgação do disco 'Xande canta Caetano' - Divulgação

No pequeno palco, onde tem se apresentado com frequência desde o ano passado, Xande fez, na quinta-feira (24), uma espécie de treino descontraído para o show do próximo dia 6, no Morro da Urca, também no Rio de Janeiro, durante a turnê do DVD ao vivo "Esse menino sou eu", o segundo da sua carreira solo, lançado em julho deste ano. Se o "aquecimento" for um indicativo, o show vai ser campeão.

Após uma primeira sequência de músicas, que incluiu "Zé Tambozeiro" e "Grades do coração", gravadas por seu ex-grupo, Revelação, Xande saudou a plateia de aproximadamente 800 pessoas que lotava o espaço e deu o tom da noite. "Quando a pandemia diminuiu e eu já estava cansado de fazer lives, encontrei esse lugar, onde posso me divertir, sem compromisso com roteiro. E hoje não vai ser diferente"

Vestido todo de preto, acompanhado pela mesma banda de 12 integrantes que o segue nos shows oficiais, ele, de fato, dispensou as formalidades e deixou a música o levar ao longo de quase três horas de show.

Ora sentado, ora de pé tocando um tamborim, Xande passeou livremente por Agepê ("Deixa eu te amar"), numa cadência ainda mais lenta do que o original, sublinhando seu romantismo, Lecy Brandão ("Isso é fundo de quintal"), Djavan (a agridoce "Flor de lis", colorida pela flauta de Rafael Paulucci), Dominguinhos ("Eu só quero um xodó") e Clara Nunes ("O mar serenou").

Revisitou também a própria carreira ("Clareou"), celebrando a letra de Serginho Meriti e Rodrigo Leite. "Se eu não falar o nome do compositor, Deus castiga", afirmou, em tom de brincadeira.

Do dono da casa, emendou versões corretas de "Faixa amarela", "Lama nas ruas" e "Coração em desalinho". "Essa é daquele disco ali pendurado na parede", disse sobre a última, apontando para uma das memorabilias que decoram o bar, junto com diversos instrumentos e imagens de São Jorge.