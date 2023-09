Agressor de Victor Meyniel é indiciado por lesão corporal e homofobia

São Paulo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu indiciar o estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre após encerrar as investigações sobre a agressão ao ator Victor Meyniel.

O ator Victor Meyniel - @victorrmeyniel no Instagram

Alexandre será indiciado por lesão corporal, injúria por atos homofóbicos e falsidade ideológica, segundo disse o delegado Pablo Valentim, da 12ª DP de Copacabana ao Notícias da TV. A Folha tenta localizar Yuri de Moura Alexandre para comentar o caso.

O porteiro Gilmar José Agostini, que assistiu ao ocorrido e não fez nada, também foi indiciado por omissão de socorro, segundo O Globo.

O agressor segue preso. "Pelos depoimentos prestados, ficou claro que as agressões se iniciam no corredor, ainda no interior do apartamento. Mesmo que tenha havido ato de inconveniência, nenhum tipo de ato justifica uma agressão brutal daquela", disse o delegado.

Alexandre convidou Meyniel para o seu apartamento em Copacabana depois de os dois se conhecerem em uma boate, na madrugada de domingo (3).

O agressor, que mentiu ao dizer que era médico da Aeronáutica, contou que dividia o local com uma amiga que estava fazendo plantão e que ambos poderiam ficar a sós no apartamento.

Segundo Meyniel, ambos estavam passando tempo juntos quando o comportamento do rapaz mudou com a chegada da amiga. Alexandre se tornou agressivo e teria empurrado Meyniel para fora do apartamento.

Na portaria, Meyniel teria perguntado o que ocasionou a mudança de comportamento de Alexandre. "O que aconteceu, ninguém sabe que você é gay?", teria dito o ator. Em seguida, Alexandre espancou Meyniel na frente do porteiro, que nada fez.