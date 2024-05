Cenas de sexo diminuíram em 40% desde 2000 nas maiores bilheterias dos EUA

São Paulo

Desde o ano 2000, o número de cenas de sexo em filmes hollywoodianos diminuiu 40%. O pesquisador Stephen Follows analisou os 250 filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos desde a virada do século a pedido da revista The Economist. Cenas de estupro e violência sexual não foram incluídas no estudo.

Segundo o levantamento, 20% dos filmes de maior bilheteria em 2000 não apresentavam conteúdo sexual. Hoje em dia, metade dos títulos blockbuster não tem cenas de sexo.

Cena do filme 'Saltburn', de Emerald Fennell - Divulgação

Há quem enxergue as raízes dessa mudança no #MeToo, movimento de denúncias de casos de abuso e sexual em Hollywood, e à supremacia dos filmes de super-heróis, que são vistos por diferentes faixas etárias. Follow levanta algumas hipóteses para explicar a nova realidade. Ele cita a mudança no gosto das audiências —sobretudo na geração Z, que parece preferir obras sem cenas explícitas—, a superação de estereótipos machistas e a facilidade com que se pode ter acesso a conteúdo adulto na internet hoje em dia.

O estudo também analisou outros tipos de temas sensíveis ao público mais conservador, como drogas, violência e palavrões. Ao contrário de sexo, essas outras representações não exibiram declínio.

Follows classificou as variáveis "sexo e nudez" numa escala que de "nenhum" a "severo". Embora as cenas de sexo sejam proporcionalmente mais raras, elas estão, em geral, mais gráficas. Cenas com nus frontais e ereções, por exemplo, são mais comuns e não causam tanta polêmica hoje em dia quanto no início do século.

Os filmes de ação e os thrillers foram os gêneros que observaram maiores quedas nas cenas de sexo. Já os filmes românticos, ainda que tenham observado uma leve queda, foram o que menos se distanciaram das cenas de sexo.