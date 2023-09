Chuvas voltam ao The Town no segundo dia, e há chances de formação de arco-íris

São Paulo

Quem foi ao The Town no sábado e pretende voltar neste domingo (3) quase não vai ter tempo de se secar da chuvarada que tomou, enquanto assistia a shows de artistas como Post Malone e Planet Hemp. A previsão do tempo vê altas chances de um segundo dia de festival tão molhado quanto o primeiro.

O site Climatempo informa que a temperatura neste domingo deve variar entre 18°C e 32°C. O dia terá sol e aumento de nuvens de manhã, e pancadas de chuva à tarde e à noite.

Show do Planet Hemp no The Town, no sábado (2) - Rubens Cavallari/Folhapress

O pico de temperatura será às 16h, com 32°. Às 22h, o calor diminui um pouco e o termômetro cai para 27°. As chuvas devem começar já por volta do meio-dia, e as capas plásticas continuam sendo importantes.

Depois de um sábado com muitas pancadas, o domingo segue exatamente a mesma tendência, com 90% de chances de chuva. A boa notícia é que, com tanto sol e água misturados, há alta probabilidade de formação de arco-íris no céu.

Neste domingo, vão ao festival artistas como Luísa Sonza, Bebe Rexha e Bruno Mars.