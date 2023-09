Ciclo de Cinema e Psicanálise discute 'Lamb', drama islandês premiado em Cannes

São Paulo

O MIS, o Museu da Imagem e do Som, promove uma sessão gratuita do drama "Lamb" (2021), de Valdimar Jóhannsson, no dia 12 de setembro (terça-feira), às 19h, como parte do Ciclo de Cinema e Psicanálise. Com apoio da Folha, o evento acontece em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo).

Cena do filme 'Lamb', de Valdimar Jóhannsson - Divulgação

O filme islandês é ambientado em uma fazenda de ovelhas, onde vivem Maria e Ingvar. O casal, que havia perdido uma filha recentemente, decide adotar um filhote nascido na noite de Natal e criá-lo como uma criança. À medida que ganha características humanas, a ovelha desperta a fúria dos outros animais.

Em 2021, o longa recebeu o prêmio de originalidade da mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes. O drama também foi indicado pela Islândia para concorrer ao Oscar de melhor filme internacional em 2022, mas não foi selecionado pela academia.

Temas como luto, paternidade e relação com a natureza serão debatidos por Heloísa Ditolvo, psicóloga e psicanalista especializada em psicoterapia infantil, e Lygia Maria, colunista da Folha, com mediação da psicanalista Luciana Saddi.

O evento acontece no auditório do MIS (avenida Europa, 158, na zona oeste de São Paulo), e os ingressos ficam disponíveis para retirada na bilheteria com uma hora de antecedência.