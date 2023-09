Conheça a cuíca-de-três-listras, que é parente do canguru e não do samba

São Paulo

Em "Ronco da Cuíca", Aldir Blanc e João Bosco cantam que a cuíca roncou de raiva e roncou de fome. Já Noel Rosa, com sua voz arrastada, decreta em "Triste Cuíca" que, sem ela, diferente o samba fica. E até Tom Zé presta suas homenagens em "Lá Vem Cuíca", na qual o título da faixa é repetido sem parar no refrão.

Cuíca-de-três-listras, pequeno marsupial que é tema da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças - Divulgação

Todas essas músicas fazem referência ao instrumento que mudou o samba e que tem origem pouco conhecida, mas que provavelmente foi trazido ao Brasil pelas populações africanas escravizadas. Só que existe outra cuíca no país, que nada tem a ver com música. É ela o tema da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças desta semana.

O livro lançado no domingo, dia 10, apresenta a cuíca-de-três-listras —um pequeno mamífero que parece um ratinho marrom e listrado, mas que faz parte do grupo dos marsupiais, ou seja, é primo dos gambás e parente dos cangurus.

Mas há uma diferença entre eles. Essa espécie não tem o marsúpio, como é chamada tecnicamente aquela bolsa onde os filhotes vivem logo após o nascimento e onde completam o seu desenvolvimento.

Mesmo assim, a gestação da cuíca-de-três-listras segue o padrão dos marsupiais. Ela é bastante curta e dura apenas duas semanas. Após isso, os recém-nascidos ficam cerca de dois meses presos às mamas da mãe e emendam uma temporada reclusos nas tocas. É só depois que começam a se aventurar por aí.

Mas é bem difícil vê-los. Essas cuícas são pequenas, com pouco mais de dez centímetros, e se camuflam no chão das florestas, sobretudo na mata atlântica. Sem um olhar atento e treinado, o jeito é conhecê-las nas fotos do volume da coleção, que tem colaboração do Projeto Marsupiais, do Instituto Últimos Refúgios.