Madonna chega ao Rio, vê o palco da janela e encontra fã na recepção do hotel

Rio de Janeiro

A cantora Madonna chegou na manhã desta segunda-feira (29) ao Rio de Janeiro, onde faz, no sábado (4), um show na praia de Copacabana em que são esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas.

Madonna chega ao Copacabana Palace - Reuters

O avião com Madonna desembarcou no aeroporto do Galeão por volta das 10h. Um comboio levou a artista e duas filhas para o Copacabana Palace, onde ela está hospedada. O palco foi montado na areia, na altura do hotel.

Um grupo de fãs aguardava a chegada da cantora e gritou seu nome quando o comboio passou.

O cirurgião-dentista Fabio Alencar, hospedado no Copacabana Palace, foi o fã que pôde vê-la mais de perto até agora. Alencar estava na recepção do hotel quando Madonna chegou.

Ela estava de jaqueta e bonés pretos e óculos escuros. "Achei ela simpática. Falei o nome dela e ela sorriu", disse Alencar. "Ela é bonita e simpática. Todos [da equipe] foram educados. Realizei meu sonho de vê-la de perto."

Às 13h, Madonna fez uma rápida aparição em uma das janelas do hotel. Tirou os óculos escuros e olhou em direção ao palco onde se apresentará no sábado.

Mercy, uma das filhas de Madonna, também fez rápida aparição no terraço do hotel e olhou o mar.