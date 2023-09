Conheça o graxaim-do-campo, espécie de cachorro silvestre dos pampas

São Paulo

À primeira vista, ele lembra um cachorro. As orelhas são triangulares. O focinho, comprido. A pelagem, entre o avermelhado, o cinza e o branco. A cauda, longa e felpuda. Mas as aparências enganam e estamos diante de um animal silvestre. Aliás, um canídeo pouco conhecido —o graxaim-do-campo.

O graxaim-do-campo na região de Santa Catarina, no sul do Brasil - Thais Brandão/Folhapress

"Como vive mais no sul do país, isso limita a sua visibilidade", diz Felipe Bortolotto Peters, biólogo do Instituto Pró-Carnívoros. "O cachorro-do-mato é mais reconhecido porque tem ocorrência em quase todo o Brasil. O lobo-guará, por causa do grande porte, que não passa despercebido."

Parente dessas espécies, o graxaim-do-campo pode ser visto principalmente nos pampas gaúchos e é tema do próximo livro da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças. O volume, que será lançado no domingo, dia 24, tem colaboração de Peters e da bióloga Marina Ochoa Favarini, ambos também do projeto Felinos do Pampa.

Bom caçador, esse mamífero se alimenta de roedores, lebres, tatus, ovos de tartaruga, serpentes, anfíbios e alguns vegetais. Onde há presença humana, porém, a sua dieta muda, abocanhando restos jogados no lixo e até galinhas.

É aí que mora o problema. Embora a espécie não esteja ameaçada de extinção, ela sofre com a caça. Pessoas matam o animal por medo de que ele entre em suas propriedades.

"Nos pampas, as áreas de monocultura dobraram nos últimos 30 anos. Isso aumenta o contato com humanos", afirma Peters. "Os atropelamentos são frequentes. E acusações de predação de aves e ovinos —ovelhas e carneiros— fazem com que o graxaim seja alvo de tiros, enforcamentos, envenenamentos e armadilhas de todo tipo."

COMO COMPRAR

Site da coleção: https://faunabrasileira.folha.com.br/

Telefone: (11) 3224-3090 (Grande São Paulo) e 0800 775 8080 (outras localidades)

Frete grátis: SP, RJ, MG, ES e PR (na compra da coleção completa)

Nas bancas: R$ 22,90 o volume

Coleção completa: R$ 664,10

Lote avulso: R$ 132,8