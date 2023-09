Tuiuiú, símbolo do Pantanal, é uma cegonha que chega à altura de um ser humano

São Paulo

Quem visita a região do Pantanal e olha para o alto não vê apenas um dos céus mais bonitos do Brasil. Não demora também para avistar uma ave que é símbolo da região, com asas brancas de três metros de envergadura, longas pernas negras e pescoço com faixa vermelha, que lembra um colar.

O tuiuiú, considerada a ave-simbolo do Pantanal - Adriana Zehbrauskas/Folhapress

"O tuiuiú não poderia ficar de fora, por causa do seu tamanho e porque nos remete diretamente ao Pantanal", afirma Rodrigo Pires, que faz a consultoria técnica da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças.

Da família das cegonhas, o animal é apresentado no 27º livro da série, que chega às bancas no domingo, dia 17.

Maior ave voadora do bioma e uma das mais imponentes do país, a espécie pode alcançar a altura de um ser humano, com um metro e 60 centímetros de altura. Todo o seu corpo, aliás, parece feito sob medida para viver naquelas planícies alagadas.

As pernas compridas e sem penas ajudam a caminhar no lamaçal formado na beira de rios e lagos. O bico longo, com cerca de 30 centímetros, é fundamental para buscar e comer peixes, moluscos e crustáceos.

Seu corpo prefere temperaturas amenas e ambientes úmidos, como os da região. Por isso, o tuiuiú até pode ser visto em outras partes do país, mas é no Pantanal onde se multiplica e consegue manter a sua população estável.

"Falar da espécie é falar de uma área de transição entre ecossistemas —no caso, o cerrado, a mata atlântica e a floresta amazônica", afirma Pires. "É uma oportunidade para discutirmos a conservação do Pantanal, que vem sofrendo com incêndios e vendo a sua área úmida diminuir de maneira preocupante."

