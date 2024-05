Saiba onde assistir ao Met Gala, evento de moda e luxo que reúne celebridades

O Met Gala angaria fundos para a ala de moda e figurino do Museu Metropolitan de Nova York, que inaugura a exposição "Belas Adormecidas: Despertando a Moda". O tema para as criações que celebridades estarão desfilando é "O Jardim do Tempo", conto do escritor inglês J.G. Ballard.

Zendaya no Met Gala 2019 - Mario Anzuoni /REUTERS

Ao lado da editora da Vogue, Anna Wintour, há coanfitriões —os atores Zendaya, Jennifer Lopez e Chris Hemsworth e o rapper Bad Bunny.

E! Entretenimento e Vogue.com, a partir de 19h, livre

Meninas Não Choram

Pipa é uma jovem estrela do time de futebol da escola que precisa ser internada inesperadamente por causa de um diagnóstico de leucemia. A jornada no hospital é marcada pela amizade com Beca, mas é a positividade de Pipa que inspira a todos ao seu redor.

Netflix, 10 anos

Otto: De Trás P/ Diante

Este documentário sobre o escritor e jornalista Otto Lara Resende é dirigido por sua filha, Helena Lara Resende, e por Marcos Ribeiro. Com uma recriação do seu escritório, o ator Rodolfo Vaz interpreta Otto e a atriz Júlia Lemmertz lê trechos de sua obra.

Bela Artes a La Carte, 12 anos

Pecado Capital

Refilmagem da novela escrita por Janete Clair em 1975 pela autora Gloria Perez em 1998. Na trama central, um taxista descobre em seu carro uma mala de dinheiro, fruto de um assalto, e vive o dilema entre resolver sua vida e ser acusado de cúmplice.

Globoplay, 12 anos

Profissão de Risco

Filme de ação estrelado por John Cusack e Robert de Niro que envolve uma misteriosa sacola. Jack é atirador profissional e precisa levar a bolsa para seu chefe sem abri-la. Mas todos na cidade querem a tal bolsa.

A&E, 22h, 14 anos

Roda Viva

A atriz Claudia Raia volta ao centro da roda 33 anos depois da sua primeira participação, quando tinha 24 anos. Ela vai falar sobre sua carreira de quase quatro décadas, etarismo e os julgamentos que as mulheres sofrem com a gravidez após os 50 anos.

TV Cultura, 22h, livre