Demi Lovato canta com Luísa Sonza em show roqueiro no The Town

São Paulo

Demi Lovato vestiu uma roupa preta com faixas verdes, amarelas e azuis nas mangas, no peito e nas pernas para se apresentar no The Town na noite deste sábado, dia 2.

"Vocês são foda", berrou ela em resposta aos gritos de "Demi, eu te amo" entoados pelo público. A cantora começou seu show pontualmente, às 20h50, no palco Skyline, o principal do festival.

Demi Lovato faz show de pop punk cativante só com mulheres no palco do Rock in Rio, em 2022 - Divulgação Multishow

Abriu o show com uma versão roqueira de "Confident", música pop que ela lançou em 2015. É parte da estratégia dela de divulgar seu novo álbum, o "Revamped", que reúne seus grandes hits —agora gravados com riffs de guitarras e baixos pesados.

O destaque do show foi o momento em que Lovato convidou ao palco a brasileira Luísa Sonza. Elas cantam juntas a faixa "Penhasco2", do disco "Escândalo Íntimo", lançado por Sonza nesta semana.

A americana, que surpreendeu os fãs por cantar em português na faixa, repetiu o feito ao vivo, pronunciando as palavras com destreza. Pessoas na plateia se entreolharam com expressões de descrença.

Lovato quer ser roqueira e exprime essa vontade não só nas suas músicas, como também na pose. Bate cabeça, dá berros roucos e segura uma guitarra pontuda.

Basta ouvir seu último disco, o "Holy Fvck" (2022), para notar que ela deixou os arranjos pop para trás. É com três faixas desse projeto que ela segue o show —decisão que não empolga a maior parte do público.

Ela voltou aos hits antigos depois, emendando canções como "Give Your Heart a Break", "Neon Lights" e "Sorry Not Sorry". Na reta final, sentou ao piano para tocar a balada "Skyscraper".