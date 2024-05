Suspeito de falsificar obras de Maria Lira Marques enganou mercado por meses

São Paulo

Dezenas de obras falsas de Maria Lira Marques invadiram o mercado de arte desde pelo menos junho do ano passado, num esquema de falsificação capaz de enganar colecionadores e galeristas experientes, que compraram pinturas e esculturas atribuídas à artista como sendo verdadeiras, segundo relatos de profissionais do meio.

Na semana passada, a Folha revelou que, no início de abril, um dos suspeitos de falsificar as obras, Carlos Borsa, foi pego em flagrante ao tentar vender pinturas atribuídas à artista e prestou depoimento à polícia. Ele nega as acusações e diz que comprava as piratarias de um vendedor numa feira em Embu das Artes, município próximo a São Paulo. Borsa agora responde por estelionato.

Obra falsificada de Maria Lira Marques leiloada pela Spiti - Site da casa de leilões Spiti/Divulgação

Em junho do ano passado, a Blombô, uma casa de leilões, fez um pregão no qual vendeu por cerca de R$ 3.000 uma escultura da artista que depois se revelou falsa. Lira, como é conhecida, é do Vale do Jequitinhonha, a região com os piores indicadores sociais do Brasil. Ela pinta o que chama de bichos do sertão —em pedras e em telas—, usando para isso tintas produzidas com terra.

Daniel Rebouço, coordenador dos leilões de arte na Blombô, afirma ter pegado a escultura em consignação com Borsa e em seguida checado a procedência. Ele relata ter enviado fotos da obra para pessoas próximas à artista, que por sua vez teriam mostrado para Lira Marques e recebido a confirmação da autoria.

"Tenho isso registrado e documentado", diz Rebouço, por telefone. Segundo ele, um marchand de Belo Horizonte que já expôs a artista adquiriu a escultura falsa. Ao descobrir que a obra não era de autoria de Lira Marques, Rebouço diz ter contatado o comprador e ressarcido o dinheiro.

O advogado de Borsa, Frank de Carlos Azevedo, afirma não ter conseguido contato com seu cliente nos últimos dias, e que falará assim que ele responder. Azevedo ressalta que Borsa não é tratado como falsário no inquérito em andamento.

No final de outubro, a casa de leilões Spiti apregoou dez obras falsas de Lira Marques, entre pinturas e esculturas, que consignou de Borsa, de acordo com Fabio Cimino, um dos sócios da Spiti.

"Ele [Borsa] era muito genial. As obras eram muito bem-feitas. Ele é um artista com muitas qualidades técnicas. Eu fui enganado. Não desconfiei em nenhum momento que as obras eram falsas", diz Cimino, por telefone, acrescentando ter certeza de que era Borsa quem produzia as piratarias.

Cimino, com uma carreira de cerca de quatro décadas como galerista e leiloeiro, relata que Borsa contava uma história muito confiável de que sua mãe era amiga da artista e que ele tinha obras dela.

Isto, aliado às qualidades técnicas da falsificação e ao fato de que vários agentes de peso do mercado estavam comprando as obras falsas foram o suficiente para que Cimino pegasse as pinturas para colocar em seu leilão. "Um monte de gente comprou as obras dele com a mesma ladainha", diz Cimino.

Além das dez consignadas que vendeu no pregão, Cimino relata ter comprado de Borsa cerca de 12 obras por R$ 200 mil. Estes trabalhos foram apresentados aos investigadores e não chegaram ao mercado, segundo ele e um informante de polícia. Cimino afirma ter reembolsado quem comprou as obras piratas.

Ele conta ainda que o suspeito vendia cada uma das telas por R$ 12 mil, um preço abaixo do valor de mercado da artista, mas não tão mais barato a ponto de causar desconfiança. Era uma cifra atrativa para o comprador e benéfica para o vendedor.

No leilão da Spiti, as telas foram arrematadas por preços a partir de R$ 17 mil, e a mais cara saiu por R$ 37 mil. A Folha apurou com duas pessoas que preferem não ter seus nomes publicados que o galerista de Lira Marques, Thiago Gomide, comprou uma das obras piratas.

"Eu não comprei obra falsa em leilão, eu represento a artista", diz Gomide, por telefone.

Entre junho do ano passado e fevereiro deste ano, houve ao menos cinco leilões com trabalhos de Lira Marques, um sinal de que seu mercado está aquecido. A artista surgiu no circuito com mais força durante a pandemia e agora tem uma grande mostra retrospectiva de sua carreira no Instituto Tomie Ohtake, com pinturas, esculturas e material iconográfico.

Depois de uma série de trabalhos falsos atribuídos à artista circularem no mercado por ao menos seis meses, o alarme soou. Rebouço relata ter notado que havia algo errado quando o suspeito começou a tentar consignar mais obras. "Não tem uma quantidade grande de obra de uma artista sendo ofertada assim, de maneira aleatória. Sei da dificuldade de conseguir obras da Maria Lira", ele diz.

Gomide também relata ter desconfiado pelo volume de obras da artista em circulação. Foi ele, de acordo com a polícia e o advogado de Borsa, que armou um flagrante para que o suspeito fosse detido.

Sobre um suposto aval da artista às obras falsas, Gomide afirma que talvez o falsário tenha se usado da idade dela —78 anos— e do fato de Lira Marques não ter celular. "Mas não sei se isso aconteceu", ele pondera, acrescentando que depois a pintora viu as obras pessoalmente e afirmou que não eram dela.

Cimino diz que o lugar seguro para comprar obras de Lira Marques é na galeria de Gomide, a Gomide & Co, e credita ao galerista o mérito por desvendar o esquema. "O importante é o final feliz, o falsário foi descoberto e as pessoas foram ressarcidas."