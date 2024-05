Bruno Mars anuncia shows extras no Brasil; veja novas datas e saiba como comprar

São Paulo

O cantor Bruno Mars fará quatro shows extras no Brasil em outubro, além dos quatro que já foram vendidos. O anúncio foi feito após esgotarem os ingressos para as primeiras performances em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília nesta quarta-feira. As vendas online duraram pouco mais de uma hora.

O cantor Bruno Mars em show no The Town em 2023 - Divulgação

O artista se apresenta na capital paulista, no Estádio do Morumbi, em 12 e 13 de outubro, além dos dias 8 e 9, já esgotados. No Rio, agora ele canta também no dia 5, fora sua passagem pelo Estádio Nilton Santos no dia anterior. Na semana seguinte ele vai à Arena Mané Garrincha, em Brasília, no dia 17, e agora também no dia 18.

Será feita uma pré-venda exclusiva para clientes Santander nesta quinta-feira. Os ingressos para os novos shows de São Paulo começam a ser vendidos às 9h no site da Ticketmaster, e às 11h na bilheteria física, no shopping Ibirapuera.

Para Rio de Janeiro, a venda virtual ocorre às 11h e às 13h na bilheteria, que ainda será divulgada. Em Brasília os horários são os mesmos, e a venda presencial será na Arena Nilson Nelson. As vendas gerais vão acontecer na sexta-feira, nesse mesmo esquema.