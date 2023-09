São Paulo

O vocalista Steve Harwell, conhecido por hits com a banda Smash Mouth, morreu nesta segunda-feira, 4 de setembro, de insuficiência hepática. O artista estava em sua casa, em Idaho, onde recebia cuidados paliativos, e acompanhado pela família. A informação foi confirmada por Robert Haye, empresário do grupo ao portal TMZ.

A banda foi formada em 1994, na Califórna, e teve Steve como um de seus membros originais. Smash Mouth emplacou diversos sucessos entre os anos 90 e 2000, incluindo o álbum "Astro Lounge". O disco trazia a música "All Star", que se tornou um dos maiores sucessos da banda após ser utilizada no filme Shrek, de 2001. A animação também contou com outro hit da banda, uma versão de "I'm a Believer", canção originalmente interpretada pela banda The Monkees.

Harwell lutou durante anos contra o alcoolismo, e vinha sofrendo com problemas de saúde mental e física. Steve anunciou sua aposentadoria 2021, quando surtou em palco, brigando com o público. Zach Goode assumiu o microfone da banda desde então. O último membro original da banda é o baixista Paul De Lisle.

"O legado de Steve viverá através da música", disse em nota o empresário. "Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy".