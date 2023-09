Motorista que atropelou Kayky Brito arrecada R$ 177 mil com vaquinha online

São Paulo

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, arrecadou seis vezes mais do que pedia em uma vaquinha online para custear os danos em seu carro gerados pelo acidente.

Kayky Brito e Diones da Silva, motorista de aplicativo que o atropelou: ele está impedido de trabalhar - Reprodução/Instagram

Coelho publicou um vídeo em suas redes sociais, em que pediu orações pela recuperação de Kayky Brito e disse estar passando por dias difíceis.

Seu carro, único meio de trabalho, segue danificado, motivo pelo qual deu início a vaquinha virtual. "Comprei o carro para trabalhar e se pagar. Nem sei o que fazer", disse.

Na vaquinha, Coelho pedia R$ 30 mil, mas arrecadou mais de R$ 177 mil, o que o levou a encerrar a arrecadação nesta sexta-feira.

"Passando aqui para agradecer todas as doações, o apoio de cada um, as mensagens e tudo o que vocês fizeram. Estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações. Podem ter certeza que vai abençoar muito a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe grandemente!", disse em vídeo publicado no Instagram.

Um exame feito pela Polícia Militar confirmou que o motorista não dirigia alcoolizado, e a passageira que estava em seu carro no momento do atropelamento disse que Coelho não dirigia em alta velocidade.

A família de Kayky Brito publicou um agradecimento ao motorista, que se prontificou a chamar o socorro e prestou ajuda durante o resgate do ator.