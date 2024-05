Show de Bruno Mars no Rio em outubro não será permitido, afirma prefeito

São Paulo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse em uma publicação no X que a prefeitura da cidade "não deu e não dará a autorização" para o show de Bruno Mars marcado para o dia 4 de outubro no Estádio Nilton Santos. Os ingressos que entraram em pré-venda para este espetáculo esgotaram em uma hora.

Segundo Paes, imaginar que vá se fazer um grande evento na cidade às vésperas das eleições é "absurdo", devido à necessidade de mobilização de agentes públicos, que estarão ocupados com o primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro.

"Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", acrescentou o prefeito.

Bruno Mars em foto no Instagram - @brunomars no Instagram

Depois da publicação de Paes, a Live Nation, organizadora dos shows, anunciou que as vendas de ingressos para o segundo show do artista no Rio de Janeiro, previamente marcado para o dia 5 de outubro, foram adiadas.

Contudo, não houve divulgação da nova data do espetáculo. A Live Nation também não se manifestou sobre a apresentação do dia 4.

Os demais shows do artista, em São Paulo, dias 8 e 9 de outubro, e em Brasília, dia 17, estão mantidos como previamente anunciados.