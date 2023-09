Onde ver 'Maigret e a Jovem Morta', em que Gérard Depardieu vive o detetive

São Paulo

O célebre detetive criado pelo escritor francês Georges Simenon ganha um novo intérprete no cinema, o ator Gérard Depardieu. Neste filme noir ambientado na Paris de 1950, o inspetor Maigret investiga o assassinato de uma mulher, da qual ninguém se lembra.

Gérard Depardieu em cena do filme 'Maigret e a Jovem Morta' - Divulgação

A direção de "Maigret e a Jovem Morta" é de Patrice Leconte, de "Caindo no Ridículo". Inédito nos cinemas brasileiros.

Para compra ou aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play e Now, 12 anos

O Melhor Lugar da Terra

Nesta comédia mexicana, os habitantes de um vilarejo fazem de tudo para convencer um médico a se mudar para lá.

Netflix, 12 anos

Sede Assassina

No primeiro filme do diretor argentino Damián Szifrón desde "Relatos Selvagens", Shailene Woodley faz uma investigadora no encalço de um serial killer que espalhou o terror na noite de Ano-Novo em Baltimore, nos Estados Unidos.

Amazon Prime Video, 16 anos

Christina Boyer no Corredor da Morte

Christina Boyer ficou famosa nos anos 1980 por ter o poder de mover objetos à distância, e ganhou o apelido de Garota Poltergeist. Mas em 1992, ela foi condenada pelo assassinato de sua filha de três anos. Esta minissérie documental conta como detetives amadores conseguiram libertá-la.

Star+, 14 anos

One Piece

Antes de ser adaptado para uma série com atores, disponível na Netflix, o mangá sobre piratas de Eiichiro Oda rendeu esta série em animação.

HBO Max, 10 anos

Tudo Sob Descontrole

Em crise de pânico, uma mulher não consegue sair de seu próprio carro. As coisas se complicam quando um jovem tenta roubar o veículo, e o assalto se transforma num sequestro-relâmpago. Comédia francesa com Marina Foïs.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Provoca

O antropólogo, escritor e colunista da Folha Juliano Spyer conversa com o apresentador Marcelo Tas sobre como as redes sociais influenciam o crescimento do número de evangélicos no Brasil.

Cultura, 22h, 10 anos