Polícia prende suspeito de assassinar rapper Tupac Shakur a tiros em 1996

Las Vegas | Reuters

A polícia de Las Vegas prendeu um homem sob suspeita de assassinato no ataque a tiros contra o astro do hip-hop Tupac Shakur, morto na cidade há quase três décadas, informou a agência de notícias Associated Press nesta sexta-feira (29), citando fontes não identificadas.

Duane "Keffe D" Davis foi preso na manhã desta sexta, embora acusações exatas não tenham sido esclarecidas imediatamente, de acordo com a reportagem da Associated Press, segundo a qual um indiciamento deve ser feito ainda nesta sexta.

O rapper Tupac Shakur em premiação da MTV em 1996 - Reuters - 4.set.1996

A agência Reuters não conseguiu confirmar o relato ou entrar em contato com Davis ou seus representantes legais.

O Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas não respondeu a um pedido de comentário.

Shakur foi ferido em um tiroteio em 7 de setembro de 1996 e morreu em um hospital seis dias depois, aos 25 anos.

Davis admitiu em entrevistas e em seu livro de memórias de 2019, "Compton Street Legend", que ele estava no Cadillac de onde saíram os tiros, afirmou a Associated Press.

Shakur foi um premiado rapper, ativista e ator que vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo. Entre as músicas pelas quais era conhecido estão "California Love" e "Keep Ya Head Up".

Em julho, a polícia disse que havia revistado uma casa nos arredores de Las Vegas em conexão com o assassinato de Shakur.