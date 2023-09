Roteiristas de Hollywood e estúdios se reúnem de novo para discutir fim da greve

Los Angeles (EUA) | Reuters

Os negociadores dos principais estúdios de Hollywood e os roteiristas de cinema e televisão em greve planejam se reunir novamente nesta sexta-feira, disse o Sindicato dos Roteiristas da América (WGA, na sigla em inglês) em um comunicado.

Na quinta-feira, os dois lados negociaram por mais de dez horas, mas não conseguiram chegar a um acordo para encerrar um impasse de meses sobre remuneração e uso de inteligência artificial, informou a CNN.

Protestantes caminham com cartazes levantados na greve dos atores e roteiristas de Hollywood - Angela Weiss/AFP

A Aliança de Produtores de Cinema e Televisão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Cerca de 11.500 membros do WGA abandonaram o trabalho em maio, irritados com a mudança nas condições de trabalho na era da TV por streaming.

Para ajudar a chegar a um acordo, as negociações de quarta e quinta-feira contaram com a presença do CEO da Walt Disney, Bob Iger, do co-CEO da Netflix Ted Sarandos, da presidente do NBC Universal Studio Group da Comcast, Donna Langley, e do CEO da Warner Bros Discovery, David Zaslav, de acordo com uma fonte próxima aos estúdios.

O sindicato de atores SAG-AFTRA entrou em greve em julho, colocando Hollywood em meio a duas paralisações de trabalho simultâneas pela primeira vez em 63 anos.