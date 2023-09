Silvio Santos completa um ano afastado, mas segue ditando rumos do SBT

São Paulo

Nesta quinta-feira (21), Silvio Santos completa um ano longe das gravações do SBT. O apresentador já havia se afastado por um período maior, de dois anos, entre 2019 e 2021, devido ao pico da pandemia de Covid-19.

Silvio Santos aparece em foto rara com Iris Abravanel postada por filha Patrícia Abravanel - Reprodução/Instagram

Em abril, Silvio pensou em retornar aos palcos de sua emissora, mas desistiu, com receio de cair doente, com as mudanças bruscas de temperatura em São Paulo.

"Ele não anunciou ainda a sua aposentadoria, está de férias", afirmou o SBT em nota enviada à Folha.

No comando do programa que leva o nome do pai, Patrícia Abravanel enfatiza, no ar, que o apresentador não se aposentou. Segundo ela, Silvio retomará o comando do programa quando achar pertinente. Mesmo distante dos holofotes, o empresário e apresentador segue ditando os rumos do SBT.

Numa entrevista ao jornalista Roger Turchetti, no YouTube, Silvio afirmou que não iria investir em realities shows por achar que o formato é muito caro. Na mesma ocasião, também disse que iria retomar o Porta da Esperança, atração que ele próprio apresentou entre 1984 e 1996.

Durante todo esse tempo, o organograma da empresa se alterou. Daniela Beyruti, uma de suas filhas, se tornou vice-presidente do SBT. Já Fernando Pelégio, que ocupava a direção artística e de planejamento, deixou a emissora após quatro décadas.

Três meses atrás, Silvio acompanhou de sua casa o especial que comemorava os 60 anos de seu programa. Sua última aparição ocorreu numa foto com a mulher, Ísis Abravanel, postada nas redes sociais, no início de setembro.