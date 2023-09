Onde ver série sobre a história de Jesus Cristo que foi adquirida pelo SBT

São Paulo

O SBT anunciou que adquiriu as três primeiras temporadas de "Os Escolhidos", série americana que foi produzida por financiamento coletivo e já conta com muitos fãs no Brasil.

O ator Jonathan Roumie, que interpreta Jesus na série 'The Chosen' - Reprodução

A trama combina trechos do Novo Testamento com passagens imaginadas, de maneira realista, da vida de Jesus e seus apóstolos.

Não é preciso esperar pela estreia na TV aberta, já que a primeira temporada, sob o título original, está disponível em duas plataformas diferentes.

Globopay e Netflix, 12 anos

Caldeirão com Mion

Em sua 11ª visita ao Brasil, a cantora americana Demi Lovato se apresentou no The Town e também deu entrevista a Marcos Mion, além de participar de uma brincadeira inspirada no quadro "Sobe o Som".



Globo, 15h50, 10 anos

O apresentador Marcos Mion recebe Demi Lovato - Trouva/Globo

O Jardim dos Esquecidos



O canal exibe no sábado (10) e domingo (11), no mesmo horário, os quatro capítulos desta minissérie, ao ritmo de dois por dia. A trama conta a origem da família Dollanganger, que já inspirou quatro outras séries do Lifetime.



Lifetime, 21h05, 14 anos

Pânico VI



No sexto capítulo da franquia de terror, os sobreviventes do último ataque de Ghostface se mudam para Nova York, onde se tornam alvos de um novo assassino. Com Cortney Cox e Jenna Ortega.

Telecine Premium, 22h, 18 anos

O Amor Mandou Mensagem

HBO, 22h, e HBO Max, 12 anos



Uma mulher manda mensagens para o celular do ex-namorado, morto há dois anos. Mas o número agora é de outro homem, que responde a ela. Comédia romântica com Priyanka Chopra, Sam Heughan e Céline Dion.

Encontros Históricos

Os cantores e compositores Chico César e Mariana Aydar e o instrumentista Mestrinho se apresentam com a orquestra Brasil Jazz Sinfônica em concerto transmitido ao vivo.

YouTube da Sala São Paulo, 22h, grátis





Altas Horas



Numa edição só com mulheres da música, as convidadas são Luísa Sonza, Tereza Cristina e Maiara & Maraísa.

Globo, 22h20, 12 anos