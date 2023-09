Tiago Leifert diz que não acredita que Marcius Melhem será inocentado

São Paulo

Tiago Leifert, ex-apresentador da TV Globo, disse que Marcius Melhem não será inocentado no processo em que é acusado de assédio sexual por atrizes da emissora.

Tiago Leifert na sala da casa do BBB, quando era apresentador do programa em 2021 - João Cotta/Globo

Ambos foram colegas de Globo. Segundo o jornalista, a sentença não será favorável para o ex-diretor da emissora, que se tornou réu no caso.

Leifert tocou no assunto em seu programa no youtube, "3 na Área", enquanto conversava com Edu Fui Clear sobre o caso de Antony dos Santos, jogador do Manchester United e escalado para a seleção brasileira, que foi acusado de agressão pela ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin, e outras duas mulheres.

"Provavelmente, ele será inocentado", disse Fui Clear sobre Marcius Melhem, que entrou no assunto. "Sei não. Acho que não [será inocentado]", retrucou Leifert.

Marcius Melhem foi acusado também de fazer uma campanha difamatória contra as mulheres que o denunciaram por assédio sexual, entre elas a comediante Dani Calabresa. O ex-diretor da Globo mantém um canal no youtube, onde postava vídeos para expor sua versão da história.