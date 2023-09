Turnê de Beyoncé deve ganhar filme com estreia em dezembro nos EUA

São Paulo

Um filme que vai retratar um show da turnê "Renaissance", de Beyoncé, deve estrear em dezembro nos Estados Unidos. A informação foi divulgada neste sábado (30) pelo site americano Deadline.

Beyoncé em show da turnê 'Renaissance' em Londres - Divulgaçao

O lançamento do filme vem na esteira do anúncio de outra produção audiovisual que retrata uma turnê bastante concorrida –"The Eras Tour", de Taylor Swift, com estreia no Brasil marcada para novembro. A mais recente turnê de Beyoncé não passou pelo Brasil, enquanto Swift vai cantar no país ainda neste ano.

Também segundo o Deadline, os shows de Beyoncé que foram registrados pelas câmeras aconteceram em setembro, em Houston, no Texas. Ela cantou em sua cidade natal por duas noites, e a turnê chega ao fim neste domingo (1°).

De acordo com a Forbes americana, a turnê de "Renaissance" pode arrecadar mais de US$ 2 bilhões, ou R$ 10 bilhões —cerca de US$ 500 milhões, ou R$ 2,5 bilhões, a mais que a "The Eras Tour", de Taylor Swift. Com ingressos disputados, o filme é a única chance de muitos fãs verem o atual show de Beyoncé.