Anitta vive relação de sexo e conflitos com Damiano, do Maneskin, em novo clipe

São Paulo

Anitta revelou o clipe de seu novo single, o funk melody "Mil Veces", em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (19). No vídeo, que será lançado junto com a faixa às 21h, A cantora vive um romance cheio de pegação e conflitos com Damiano David, vocalista da banda italiana Maneskin.

Anitta em cena de "Mil Veces", seu novo clipe - Jack Peros/Divulgação

Damiano surge como musa de Anitta. Na canção solo da artista, ela fala sobre um relacionamento cheio de altos e baixos enquanto o clipe intercala cenas de amor —nas quais os artistas não pareceram se segurar— e de discussões. No final, ela dá as costas à relação com o astro italiano.

A ideia de chamar Damiano veio da empresária da cantora. "A gente nem achou que ele fosse topar, mas ele super topou. Quando eu tive minha ideia de quem botar no clipe, era só porque eu queria pegar mesmo. A dela foi uma ideia estratégica, de carreira, de trabalho."

Apesar da química do vídeo, o entanto, a cantora nega que tenha tido qualquer conexão mais quente com Damiano fora das telas.

"Não rolou nenhum clima durante as gravações. Não acho que a gente tem muito a ver, não sei se a gente combina na vida real. Combinamos como personagem, acho que minha persona Anitta combina com a persona dele de palco, que tem muita coisa parecida no jeito dele de cantar e de estar no palco atuando. Mas, por trás das câmeras, como pessoa, acho que a gente não teria nada a ver não."

"Não tivemos preparo nenhum [para as cenas quentes]. Eu estava bem nervosa, não por ser ele, eu sempre fico nervosa em clipe em que eu tenho que beijar, fazer essas coisas. Eu fico com vergonha, por mais que pareça que não. Mas ele disse que também estava."

"É tanta gente filmando, e falando coisa, e para, e grava, e corta, e vira pra lá... que realmente não dá para sentir nada. é uma coisa muito fria, técnica. O clima nos bastidores foi bem tranquilo, o Damiano é bem solícito. Ele foi muito profissional em todas as etapas."

A cantora defendeu a sexualidade em seus clipes. Ela diz que, quando uma mulher aparece em um vídeo fazendo cenas sexuais, isso causa um alvoroço que não existe em cenas de novela ou cinema, muito menos em clipes semelhantes feitos por homens.

A artista também não se vê fazendo nenhuma parceria musical com a banda Maneskin. Diz, no entanto, que apresentou Jão para Damiano, e considera que eles combinam muito mais —a cantora sugeriu até a possibilidade de alguma colaboração na vinda dos músicos para o Brasil em novembro.

"Mil Veces" fará parte do novo álbum da cantora, "Funk Generation", previsto para 2024. Anitta disse que lançará novas faixas ainda neste ano.

Anitta também anunciou o tema dos Ensaios de Anitta de 2024, série de shows em que a cantora aquece para o carnaval. No próximo ano, ela vai homenagear as escolas de samba e o carnaval do Rio de Janeiro. Os primeiro evento será em Salvador, na Bahia, e os shows acontecem entre 6 de janeiro e 4 de fevereiro.