Arnold Schwarzenegger afirma ter tentado remover seu sotaque austríaco

Arnold Schwarzenegger revelou no programa "The Graham Norton Show" que certa vez contratou um treinador de remoção de sotaque para tentar acabar com sua forte pronúncia austríaca. Além de seus músculos, o sotaque do astro dos filmes de ação é outro de seus atributos conhecidos.

"Tive um treinador de inglês, um treinador de atuação, um treinador de fala e um treinador de remoção de sotaque", disse Schwarzenegger ao relembrar o início de sua carreira na indústria do cinema.

Arnold Schwarzenegger em cerimônia em Los Angeles - Michael Tran -22.mai.2023/AFP

"O resultado final é que eu trabalhei nisso. Lembro que ele dizia: ‘Você sabe que sempre diz s-ree. São três, com um TH.’ Então ele me fez dizer: ‘Três mil trezentos e trinta e três e um terço’, com o TH e não com o S." Em inglês, o número trê é "three".

Quando Norton parabenizou Schwarzenegger por conseguir pronunciar "três" sem seu sotaque austríaco, o ator brincou: "Depois de 5.000 anos, certo?"

"O engraçado foi tudo o que eles disseram, os produtores de Hollywood, os diretores e todos os gênios estavam dizendo que isso era um obstáculo para eu me tornar um protagonista, me tornar um trunfo", acrescentou Schwarzenegger.

Segundo ele, os papéis que definiram sua carreira em "Conan, o Bárbaro" e "O Exterminador do Futuro" foram reforçados por seu sotaque forte.

"Quando fiz ‘O Exterminador do Futuro’, Jim Cameron disse: ‘O que fez o Exterminador do Futuro funcionar e por que ele se tornou um sucesso foi porque Schwarzenegger fala como uma máquina’".