Conheça seis games alternativos de terror para jogar neste Halloween

São Paulo

Esta é a edição da Combo, a newsletter de games da Folha. Quer recebê-la todas as terças no seu email? Inscreva-se abaixo.

Combo A newsletter da Folha com o que interessa sobre a indústria de games e com as dicas do que você ainda vai jogar. Carregando...

O gênero de jogos de terror é um dos mais diversos da indústria de games. O sucesso de séries como "Resident Evil" e "Silent Hill" nos anos 1990 criou uma legião de fãs, mas esses jogos vão muito além de zumbis, fantasmas e alguns sustos.

Para comemorar o Halloween, listei cinco jogos de terror alternativos, com mecânicas e histórias pouco usuais, que surpreenderiam até amantes mais antigos do gênero:

Don’t Scream

Este é mais um desafio do que um jogo propriamente dito. Para vencer o game, é preciso passar 18 minutos explorando uma floresta assustadora, reproduzida com gráficos extremamente realistas, sem gritar de susto.

Durante cada sessão, o jogador tem que ficar com o microfone do computador ligado. Se o jogo detectar algum barulho, é "game over".

O jogo está em acesso antecipado e não tem uma história propriamente dita, mas os desenvolvedores prometem criar conquistas para os jogadores que desvendarem os segredos dessa floresta.

Disponível para PC.

World of Horror

Baseado nos trabalhos de H. P. Lovecraft e do escritor de mangás Junji Ito, "World of Horror" mostra que é possível fazer um game assustador mesmo sem gráficos de altíssima qualidade.

Feito em pixel-art de 1-bit, ele simula as aventuras interativas para computador dos anos 1980. Descrevendo a maioria das situações em textos e imagens em preto e branco, o game deixa para a imaginação do jogador formar as cenas de horror, o que pode ser ainda mais assustador do que simplesmente mostrá-las.

Apesar de ter um desenvolvedor polonês, o jogo tem forte inspiração em criaturas e monstros do folclore japonês. Além disso, conta com um sistema de combate em turnos semelhante aos de RPGs tradicionais, puzzles e elementos de "roguelike", que incentivam o jogador a repetir a aventura.

Disponível para PC, Switch e consoles PlayStation e Xbox.

The Dark Pictures: Switchback VR

Desenvolvido pelo estúdio britânico Supermassive Games, conhecido por jogos de terror como "Until Dawn" e "The Quarry", esse game em realidade virtual utiliza a tecnologia de rastreamento ocular do PlayStation VR2 para dar ainda mais sustos no jogador.

Trata-se de um game de tiro literalmente nos trilhos, em que o jogador fica em uma espécie de trem fantasma atirando nos monstros e criaturas que tentam atacá-lo.

A principal inovação do título aparece em trechos específicos. Nesses momentos, quando o jogador fecha os olhos, os inimigos aproveitam para se aproximar.

Exclusivo para PlayStation VR2.

Slay the Princess

Nesse game de aventura interativa, o jogador recebe a missão aparentemente simples de matar uma princesa que está presa em uma cabana no meio da floresta.

Conforme a história se desenrola, porém, a simples tarefa ganha contornos sombrios e perturbadores, que envolvem questões complexas como livre arbítrio, o que é ser bom ou mau e o que é a realidade.

As reflexões complexas, porém, são bem amenizadas pelo tom humorístico e pelas reviravoltas dessa interessante história de terror/amor.

Disponível para PC.

Teleforum

Se você é do tipo patriota, daqueles que chama Halloween de Dia do Saci, precisa testar esse game de terror brasileiro.

Nele, você assume o papel de um repórter cinematográfico que se vê envolvido em uma trama surrealista enquanto investiga a misteriosa morte de Walter Martins, âncora do telejornal noturno do canal em que ele trabalha.

Ele é curto, pode ser jogado em uma noite, mas rende bons momentos de tensão.

Disponível grátis na Steam.

The 7th Guest VR

Para quem não gosta de sustos, mas curte o clima de Halloween, a pedida é "The 7th Guest VR", releitura em realidade virtual do clássico jogo de aventura dos anos 1990.

O título de 1993 é conhecido por ter sido um dos primeiros a usar vídeos e gráficos 3D pré-renderizados como parte do gameplay. Já o novo jogo, se destaca por usar a tecnologia de vídeo volumétrico, que permite ao jogador ver a mesma cena do ângulo que escolher.

A gameplay, como no original, se baseia na exploração e resolução de puzzles. O clima de Dia das Bruxas fica por conta da história, em que o jogador é o sétimo convidado para entrar em uma mansão assombrada pelos seis convidados anteriores a ele, que desapareceram misteriosamente.

Disponível para PC, PlayStation VR2 e Meta Quest.

O jornalista recebeu uma cópia de "The 7th Guest VR" para avaliação.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

Alan Wake 2

(PC, PS 5 e Xbox X/S)

Falando em jogos de terror, um dos que deve dar o que falar nas próximas semanas é "Alan Wake 2". Continuação de "Alan Wake", elogiado título da Remedy de 2012, o novo game aposta mais no mistério e nos sustos do que o título anterior. O game se destaca ainda pela qualidade dos gráficos e pela história intrigante. Consegui jogar apenas umas poucas horas até agora, mas deu para ver que é um grande candidato para as premiações deste ano.

O jornalista recebeu uma cópia do jogo com acesso antecipado para avaliação.

Imagem do jogo 'Alan Wake 2' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A Microsoft aumentará em 36% o preço sugerido do Xbox Series S no Brasil, passando de R$ 2.649 para R$ 3.599. A informação foi revelada pelo site The Enemy e confirmada pela Folha. "Continuaremos oferecendo ótimos jogos, valor e opções para os jogadores no Brasil, para que possam jogar como e onde quiserem", afirmou a empresa, em nota.

A Valve anunciou que passará a adotar o dólar como moeda padrão nas lojas argentina e turca da Steam a partir de 20 de novembro. A empresa diz que tomou a medida porque a volatilidade das moedas desses países dificultava para os desenvolvedores estabelecer um preço justo para os jogos. A situação era muito explorada por brasileiros na plataforma.

Um seriado de TV inspirado na série de games "Fallout" deve chegar ao Prime Video em 12 de abril do ano que vem. A data de estreia do projeto, anunciado pela Amazon ainda em 2020, foi revelada pela franquia nas redes sociais.

Após jogadores apontarem confusão da Insomniac, que trocou a bandeira de Porto Rico exposta no apartamento do personagem Miles Morales pela de Cuba, o estúdio fez um patch de correção, trocando as cores da flâmula. A empresa publicou um pedido de desculpas nas redes sociais.

O game "Need for Spirit: Drink and Drive Simulator", que simula o comportamento de um motorista embriagado, foi retirado pela Nintendo da versão europeia de sua loja virtual após o jogo ser publicado com classificação livre. O sistema europeu de classificação afirmou ao site Eurogamer que o caso está sob investigação e que o jogo deveria ter recebido indicação para maiores de 16 anos. No Brasil, ele foi classificado para maiores de 12 anos.

A Microsoft anunciou aumento de 13% na sua receita com conteúdo de games e serviços (leia-se, Xbox Game Pass) entre julho e setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O aumento de receita coincide com o lançamento de "Starfield", em setembro, que superou a marca de 11 milhões de jogadores, segundo a empresa.

A Ubisoft anunciou uma receita de 836 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) nos seis meses que antecederam setembro, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. A empresa atribuiu o crescimento em parte ao lançamento de "The Crew Motorfest" e à pré-venda de "Assassin's Creed Mirage".

A empresa francesa, porém, anunciou mais um adiamento de "Skull & Bones". Agora, o lançamento do jogo está previsto agora para o fim de março do ano que vem.

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

1º.nov

"Song of Nunu: A League of Legends Story": R$ 88,99 (PC), R$ 159,90 (Switch), preço não disponível (PS 4/5, Xbox One/X/S)

2.nov

"For The King II": R$ 67,49 (PC)

"My Time at Sandrock": R$ 139,90 (PC), preço não disponível (PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

"RoboCop: Rogue City": R$ 179,99 (PC), R$ 222,45 (Xbox X/S), R$ 299,99 (PS 5)

"Star Ocean: The Second Story R": R$ 219,90 (PC), R$ 249,50 (PS 4/5, Switch)

"The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone": R$ 107,99 (Switch), R$ 147,45 (Xbox One/X/S), preço não disponível (PC, PS 4/5)

"The Talos Principle II": R$ 80,09 (PC), R$ 101,20 (Xbox X/S), R$ 149,50 (PS 5)

"Thirsty Suitors": R$ 124,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

3.nov

"EA Sports WRC": R$ 249 (PC, PS 5, Xbox X/S)

"Fashion Dreamer": R$ 224,10 (Switch)

"WarioWare: Move It!": R$ 249 (Switch)

6.nov

"The Invincible": R$ 112,45 (Xbox X/S), preço não disponível (PC, PS 5)

7.nov

"Nickelodeon All-Star Brawl 2": preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S, Switch)

"Salt and Sacrifice": R$ 59,99 (Switch)

Promoção da semana

Em comemoração dos seus 100 anos, a Warner Bros. está vendendo um pacote promocional na Humble Bundle com alguns dos seus melhores jogos. Por valores a partir de US$ 15 (R$ 75) você leva uma coleção de 12 games, como "Mortal Kombat 11", os quatro títulos principais da série "Batman: Arkham" e "Middle-earth: Shadow of War", entre outros. A promoção vai até 17 de novembro e parte do valor arrecadado será doado para a International Medical Corps.