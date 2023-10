Disney, que faz cem anos, reúne 543 personagens em 'Era uma Vez um Estúdio'

Paris | AFP

O gigante do entretenimento Disney celebra cem anos e, para comemorar, os estúdios da empresa americana criaram um curta-metragem de nove minutos em que desfilam todos os seus personagens queridos.

Desde o ratinho Mickey até a princesa Elsa, passando pelo Capitão Gancho, mais de 500 heróis da Disney ganham vida nessa declaração de amor ao estúdio de animação.

Pôster do curta 'Era uma Vez um Estúdio', da Disney - Divulgação

Intitulada "Era uma Vez um Estúdio", essa obra divertida e emocionante combina imagens digitais, desenhos à mão e cenas reais.

Fruto de dois anos de trabalho, ela mostra 543 personagens de 85 longas-metragens e curtas-metragens.

Todos eles saem dos quadros exibidos nos corredores das instalações americanas do grupo para tirar uma foto de família, depois da saída dos funcionários.

"Foi como montar o quebra-cabeça mais difícil da sua vida", resume Trent Corey, codiretor dessa proeza artística e tecnológica que envolveu mais de cem pessoas, além de antigos animadores e 40 atores que voltaram aos estúdios especialmente para a ocasião.

"Queríamos que todos os personagens se parecessem e tivessem a mesma voz que em seus filmes originais", acrescenta o cocriador Dan Abraham.

Lápis, papel

É também uma homenagem à animação tradicional, que foi definitivamente substituída pelo 3D em 2011, com o filme "Ursinho Pooh".

"Dos 543 personagens do filme, aproximadamente 450 são desenhados à mão", com lápis no papel, destaca o desenhista Eric Goldberg ("Aladdin", "Pocahontas"), que supervisionou a parte em 2D do filme.

"Não recuperamos nada de filmes existentes", seja em 3D ou 2D, "então tecnicamente foi difícil", admite.

O filme também presta homenagem aos aproximadamente 70 anos de carreira do animador Burny Mattinson, falecido em fevereiro, e ao compositor de "Mary Poppins", Richard Sherman, que, aos 94 anos, revisitou a música favorita de Walt Disney, "Feed the Birds".

"Todos queriam estar envolvidos!", garante Dan Abraham.

Concertos, exposições, festas... O gigante do entretenimento está multiplicando as celebrações por seu centenário, cujo ponto culminante será a estreia em novembro do filme "Wish", inspirado nos clássicos da Disney.

Esperança

O lançamento do curta-metragem coincide com a data considerada como fundadora da Walt Disney Company.

Em 16 de outubro de 1923, Walt Disney e seu irmão Roy - que haviam fundado os Estúdios Disney Brothers em uma garagem de Hollywood - assinaram um contrato de distribuição decisivo para seus "Alice comedies", curtas-metragens que seguiam uma menina real em um mundo animado.

O ratinho Mickey surgiu mais tarde, em 1928, como resposta ao controle que a Universal obteve sobre os direitos de seu antecessor, Oswald, o coelho sortudo, um personagem que caiu no esquecimento.

Cena de 'Era uma Vez um Estúdio', que celebra os cem anos de Disney - Divulgação

"São realmente 100 anos em que olhamos para trás e agradecemos às pessoas com quem trabalhamos e aos nossos fãs", enfatiza Hélène Etzi, presidente da Disney France.

A empresa californiana, que adquiriu a Pixar, Star Wars e Marvel no século 21, está passando por um período agitado.

Diante da diminuição de assinantes da plataforma Disney+, a empresa anunciou a demissão de 7.000 funcionários, enquanto a histórica greve de atores em Hollywood continua.

De ser um firme oponente dos sindicatos, a Disney passou a encarnar as posições progressistas ("woke") em voga entre a intelectualidade americana.

Mas a Disney ajudou a criar a mitologia contemporânea de seu país. "Os filmes da Disney ressoam em todos", afirma o desenhista Eric Goldberg.

Os filmes da Disney costumam ser os primeiros que alguém vê na infância.

"Seus personagens e histórias têm trazido muita alegria e esperança e, com sorte, isso continuará por mais 100 anos", assegura Goldberg.