Entenda como o namoro de Taylor Swift com Travis Kelce virou alvo da direita nos EUA

O relacionamento entre Taylor Swift e o jogador de futebol americano Travis Kelce gerou uma comoção nacional nos Estados Unidos.

Taylor Swift e Travis Kelce - Reuters

A cantora já foi vista em dois jogos do Kansas City Chiefs, time de Kelce, e andou de conversível com o jogador. Não demorou para que o romance virasse alvo da direita americana, devido ao histórico de ambos em apoiar causas progressistas.

Mark Hemingway, colunista do portal The Federalist, escreveu que a popularidade da cantora é "um sinal do declínio da sociedade" e chamou suas músicas de "clichês" com "letras narcisistas", segundo o jornal Estado.

Swift, que iniciou a carreira no country, gênero musical mais conservador, começou a ser criticada pela direita em 2018, quando se recusou a apoiar Marsha Blackburn, do partido Republicado, como candidata ao Senado pelo estado do Tennessee —onde Swift cresceu.

Em 2020, com uma carreira pop já consolidada e de sucesso mundial, a cantora divulgou seu apoio a Joe Biden na disputa contra Donald Trump pela Casa Branca.

Travis Kelce, um dos jogadores mais populares nos Estados Unidos hoje, também não é querido pelos conservadores. Em 2016, ele se ajoelhou durante o hino americano em apoio a Colin Kaepernick, jogador que iniciou os protestos na NFL contra a violência policial à população negra.

Ainda segundo o Estado, o atleta também participou de uma campanha da Pfizer de incentivo a vacinação contra a covid-19 durante a pandemia e, recentemente, participou de um comercial da cerveja Bud Light —que tem uma parceria com a influenciadora transgênero Dylan Mulvaney.

Taylor Swift é vista torcendo ao lado da mãe de Travis Kelce durante a partida do Kansas City Chiefs contra o Chicago Bears, em 24 de setembro - USA TODAY Sports/Reuters

"O que partirá primeiro o coração de Kelce? A vacina da covid ou Taylor Swift?", escreveu o ativista conservador americano Charles J. Kirk na noite da partida. "É isso que acontece quando você namora Taylor Swift?", publicou Tomi Lahren, âncora da Fox News.

Antes de virar alvo dos conservadores, a notícia do relacionamento entre Swift e Kelce já tinha ganhado a atenção nacional. A aparição da estrela do pop no jogo dos Kansas City Chiefs foi comentada nos principais veículos da mídia americana.

Depois que Taylor Swift apareceu no estádio para um jogo do Kansas City Chiefs, as buscas para a partida seguinte, que foi contra o New York Jets, aumentaram consideravelmente. A procura pelo uniforme do time com o número 87, de Kelce, aumentou em quase 400%, segundo dados da varejista Fanatics à revista People.