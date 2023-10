Onde ver 'A Queda de Abadiânia', sobre João Deus, com Marco Nanini

São Paulo

Traumatizada por abusos do falso médium João de Deus, Cecília, vivida por Karine Teles, se muda para Lisboa.

Cena da série 'João Sem Deus - A Queda de Abadiânia', dirigida por Marina Person. Marco Nanini vive João de Deus - Mariana Caldas/Divulgação

Dezessete anos depois, ela volta a Abadiânia, em Goiás, para resgatar a irmã Carmem, papel de Bianca Comparato, que se tornou uma leal funcionária do charlatão.

Marco Nanini encarna João de Deus nesta minissérie dirigida por Marina Person —a primeira que dramatiza o escândalo, já narrado por séries documentais. Os três episódios já estão disponíveis no Globoplay.

Canal Brasil, 21h50, 14 anos

Dezesseis Facadas

Nesta mistura de comédia com terror, Kiernan Shipka faz uma jovem que consegue voltar magicamente ao ano de 1987 para impedir que um assassino mascarado mate três amigas de sua mãe.

Amazon Prime Video, 16 anos

Especial Sexta-Feira 13

Maratona com filmes de terror de várias épocas: "Um Lobisomem Americano em Londres" (13h30, 12 anos), "O Gabinete do Dr. Caligari" (15h15, 12 anos), "A Noite dos Mortos Vivos" (16h40, 16 anos), "Halloween: A Noite do Terror" (18h25, 16 anos), "Pânico" (20h05, 16 anos) e "Pearl" (22h, 18 anos).

Telecine Cult, a partir de 13h30

Assim Como a Gente

Fátima Bernardes comanda este novo talk show, em que duas celebridades conversam sem saber que têm algo em comum em suas vidas pessoais. Entre os convidados da primeira temporada estão Iza, Lulu Santos e Ivete Sangalo.

GNT, 21h30, livre

Globo Repórter

Uma equipe do programa percorreu, por três dias, uma trilha na espetacular Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. A região faz parte da Mata Atlântica e é uma das mais ricas em biodiversidade do planeta.

Globo, 23h15, livre

Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis

Até 31 de outubro, a plataforma disponibiliza 13 curtas-metragens voltados às crianças e produzidos em diferentes estados brasileiros. Todos integram a programação do festival que acontece este mês na capital catarinense.

Itaú Cultural Play, livre, grátis