São Paulo

João Guilherme Silva surgiu com seu "boa noite, galera!" na estreia do Programa do João, sua estreia solo sem o pai, Faustão, na noite deste sábado, na Band, em um cenário escuro, palco pequeno, a plateia próxima do Teatro Itália.

Com poucos recursos em cena para se a poiar, a produção apelou de cara a padrinhos como Anne Lottermann, jornalista que o acompanhava no Faustão na Band, até agosto, quando foi encerrado. Em seguida, de "surpresa", foi Fausto Silva quem apareceu no telão para abençoar a nova empreitada do filho, da sua casa, no mesmo cenário em que falou com a Record, há cerca de uma semana, após o transplante de coração.

João Guilherme Silva conta com o Cachorrão como assistente de palco - Renato Pizzutto - 16.out.23/Band

"Estou com muito orgulho porque meu filho João está começando seu programa. Desde o início eu percebi que ele tem muito carisma, simpatia, naturalidade e personalidade artística diferente da minha, o que é muito bom", disse o veterano.

Ele ainda exaltou Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, diretores e produtores que o acompanham desde a Globo e agora encabeçam o Programa do João. "São meus fiéis guardiões desde os tempos antigos, competentes, e vão saber ajudá-lo", afirmou.

Faustão ainda saudou o público que o acompanhou pela TV por mais de 40 anos, e convidou a todos para acompanharem a nova jornada do filho. "Espero que o público tenha a mesma paciência e audiência que me deu durante muitos e muitos anos", disse, relembrando a rima que sempre repetia nas despedidas do Domingão. "Sou eternamente grato, seja com coração velho ou novo."

Se a expectativa era um rito de passagem, o vídeo causou mais a sensação de que o programa é a extensão de um negócio de família. Em cena, por ora, João ainda é o herdeiro, um verdadeiro "nepo baby", não apenas de um ramo do entretenimento, mas de um selo de negócios, incluindo publicidade de cartões e farmacêuticas que ainda nem estão no Brasil.

O show seguiu morno pela primeira hora, atingindo, pela prévia do Ibope, cerca de 2,7 pontos —competindo com o jornal SBT Brasil, mas sem superar o Esquadrão da Moda. Ficou em quarto lugar da TV aberta —à frente, o Jornal Nacional, da Globo, com 20 pontos, seguido da novela "Reis", na Record, entre cinco e seis pontos.

O ânimo aumenta pouco quando surge aquele que será o assistente de palco de João, o Cachorrão —uma espécie de Louro José num sarado Txutxucão de pelúcia, da Xuxa. O cachorro faz piada com o diretor do programa, imita Datena, Cátia Fonseca e Andrés Sanchez —ex-presidente do Corinthians que também subiu ao palco a certa altura—, e é "maltratado" por João.

Seguindo o elenco de padrinhos, os convidados da vez foram o ex-jogador Ronaldo, a acompanhado da mulher, a modelo Celina Locks, e do filho Ronald, demonstrando seu trabalho como DJ.

O apresentador tentou evocar irreverência na conversa, mas não alcançou o objetivo, gastando quase uma hora do programa com um papo sobre futebol e beleza um tanto desconjuntado.

É forçado também aparecer uma tela de interação nas redes sociais, considerando que o programa será gravado até fevereiro.

O Programa do João, já no nome, tenta ter um apelo popular. O apresentador abraça a plateia, fala palavrão, faz dancinha e diz que as atrações musicais vão valorizar o funk, o trap, o sertanejo e o pagode.

As intervenções, ainda que breves, de uma plateia diversa, com jovens e idosos, familiares e famosos —ao menos para prestigiar a estreia— é um show à parte, mais interessante do que ocorre no próprio palco.

Se não bastasse a primeira aparição, Faustão fez uma segunda aparição, ainda no primeiro bloco, para conduzir uma publicidade repleta de bordões. A Pizza do Faustão, mais um negócio da família, é vendida ao público disposto a abrir uma franquia do que, em outros tempos, era apenas um quadro célebre dos seus programas. Fica mais uma vez difícil para o filho competir com o carisma do pai.