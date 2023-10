Filme de turnê de Taylor Swift arrecada mais de US$ 95 milhões nos EUA e Canadá

Los Angeles | Reuters

O filme sobre a turnê "Eras Tour" de Taylor Swift dominou os cinemas no fim de semana, arrecadando entre US$ 95 milhões e US$ 97 milhões —quase R$ 490 milhões— em vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com estimativas da distribuidora AMC Theatres neste domingo.

Balde de pipoca temático do filme 'Taylor Swift: The Eras Tour' em cinema da AMC na Califórnia - Frederic J. Brown/AFP

O filme, chamado "Taylor Swift: The Eras Tour", marcou um recorde para filmes de shows, superando os US$ 29,5 milhões arrecadados por "Justin Bieber: Never Say Never" em seus três primeiros dias em 2011.

Os resultados do fim de semana serão divulgados na segunda-feira. Se as estimativas atuais se mantiverem, o filme de Swift ficará aquém das projeções mais otimistas dos analistas de bilheteria, que previam uma estreia doméstica de US$ 100 milhões a US$ 140 milhões.

Ainda assim, para as operadoras de cinemas, como AMC e Cineworld, o filme deu um grande impulso ao que parecia ser uma lista de filmes sem brilho neste outono do hemisfério norte, depois que as greves em Hollywood provocaram atrasos em lançamentos como "Duna: Parte Dois", de Denis Villeneuve.