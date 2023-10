Como Taylor Swift fez da sua turnê um filme que imita a sensação de ver show ao vivo

The New York Times

A turnê mundial de Taylor Swift, "The Eras Tour", é um dos eventos musicais do ano, atraindo multidões que quebram recordes e fazendo manchetes em todo o mundo desde o início em Glendale, Arizona, em março.

A demanda frenética tornou a obtenção de um ingresso notoriamente difícil, se não praticamente impossível. Mas desde sexta-feira, os Swifties têm uma oportunidade mais acessível de dar uma olhada no fenômeno ao vivo, quando o filme do show "Taylor Swift: The Eras Tour" foi lançado pela AMC Theaters —um evento cinematográfico amplamente esperado para se tornar um sucesso de bilheteria.

A cantora Taylor Swift em show no MetLife Stadium, em Nova Jersey - Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

Filmado ao longo de três noites de agosto no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, e dirigido por Sam Wrench, "The Eras Tour", como a maioria dos filmes de shows, pretende capturar um pouco da magia de ver o artista se apresentar ao vivo.

"A principal coisa que estamos tentando fazer é fornecer ao público do teatro o melhor lugar da casa", disse John Ross, o mixador de regravação em "The Eras Tour" e veterano de muitos outros filmes de shows de sucesso, incluindo "Justin Timberlake + The Tennessee Kids", de Jonathan Demme. "Se você fosse a um show e conseguisse o lugar premium, esse é o meu trabalho, transmitir essa imagem de forma sonora e situacional."

Mas capturar uma apresentação ao vivo não é tão simples como simplesmente configurar algumas câmeras e microfones e gravar o que acontece no palco. As demandas de um filme são incrivelmente complicadas, e reproduzir fielmente a aparência e o som de um show na tela é um processo árduo e meticuloso para os cineastas e suas equipes.

É uma proposta delicada —uma proposta que alguns cineastas acreditam estar inevitavelmente condenada.

"A ideia em si, de filmar um show, é uma má ideia", disse Jonas Akerlund, diretor de filmes e videoclipes musicais que fez os filmes de shows "On the Run Tour: Beyoncé and Jay-Z Live" e "Taylor Swift: The 1989 World Tour Live".

Ele explica: "Nunca, jamais será tão bom quanto a experiência ao vivo. É basicamente como tentar filmar fogos de artifício: todo mundo sabe que vê-los ao vivo não é a mesma coisa que vê-los na tela da TV."

Mas, Akerlund acrescenta, o filme do show pode ter valor se for visto de uma maneira diferente. "Você pode torná-lo uma experiência igualmente boa", disse ele, "mas tem que ser uma experiência cinematográfica ou fílmica, em vez de tentar competir com a experiência ao vivo."

Uma das coisas mais surpreendentes sobre a produção de filmes de shows é o quanto tende a ser emulado, até mesmo simulado, em vez de simplesmente capturado. O som da música tocada ao vivo em uma arena não pode ser simplesmente gravado: "apenas uma gravação do ambiente seria inútil", disse Ross.

Em vez disso, dezenas de microfones gravam os vocais, instrumentos e a plateia em faixas separadas, e um mixador de regravação os mescla cuidadosamente, adicionando reverberação e eco para simular o som do espaço.

A cantora Taylor Swift em show no MetLife Stadium, em Nova Jersey - Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

Em outras palavras, o tom do ambiente é essencialmente aplicado como um filtro aos sons brutos gravados do artista no palco. Esse filtro, conhecido como resposta ao impulso, faz leituras de lugares físicos reais e depois "reproduz sinteticamente o som de um espaço real como uma casa de shows ou estádio", diz Jake Davis, engenheiro de mixagem principal da SeisMic Sound, uma instalação de áudio em Nashville, Tennessee, especializada em filmes de shows.

Misturadores como Davis e seu pai, Tom Davis, o fundador da SeisMic, têm muito controle sobre o som em um filme de concerto, e fazer ajustes é uma grande parte do trabalho deles. Alguns são refinamentos menores. Outros são mais como correções: eles fazem o filme de concerto soar mais como o que o artista queria do que o que necessariamente ocorreu.

"Quando você fixa algo para um DVD ou para streaming ou qualquer outra coisa, uma vez que está pronto, ele vive para sempre", disse Tom Davis. "Nunca desaparece. Então você quer que seja o melhor possível."

Os misturadores podem mesclar partes de uma música gravada em uma noite com partes de outra noite para criar a melhor versão combinada. Eles podem corrigir uma nota errada em um solo de guitarra manipulando-a na pós-produção, ou podem pedir a um artista para regravar um vocal fraco em um estúdio, sobrepondo-o à mixagem para que pareça que foi entregue ao vivo.

"Nós copiamos, cortamos e colamos, como você faz em um processador de texto", afirma Tom Davis. "Se houve um pequeno erro no primeiro refrão, mas ele fez certo no segundo refrão na mesma parte, podemos cortar e colar isso. Podemos fazer manutenção vocal. Podemos corrigir um pequeno problema de afinação ou dobrar uma nota um pouco."

Embora os misturadores de som gravem a plateia com uma série de microfones escondidos ao redor do local, é possível —e de fato, comum— exagerar o som dessa plateia, dando artificialmente aos fãs que aplaudem um impulso extra. "É meio um segredo sujo", diz Tom Davis.

"Mas o som da plateia real é fraco. Não é suficiente. Você acaba adicionando a ele, aumentando-o. Há algo psicológico em ouvir outros humanos se divertindo e reagindo. É como uma sitcom e uma trilha de risadas." Jake Davis diz que o equilíbrio ideal era "começar com a reação real" e simplesmente "torná-la maior e mais óbvia".

É claro que parte do apelo de um show ao vivo, mesmo em filme, é a impressão de realidade, e uma sensação de verdade é fundamental. "O objetivo da mixagem é realçar a energia da performance que existe como aconteceu da melhor maneira possível", afirma Jake Davis.

"Você mantém algum elemento de crueza enquanto retira coisas que são distrações, as nuances de uma nota errada ou um vocal de apoio um pouco desafinado."

Embora a versão do filme se esforce para ser "o melhor possível para o resto da história", ele diz, "há uma linha tênue entre corrigir algo um pouco e torná-lo perfeito, porque não será perfeito ao vivo". É um pouco como retocar um retrato no Photoshop: é tentador remover imperfeições, mas muito retoque pode fazer você parecer falso.

Apesar do alto nível de dificuldade, o trabalho para cineastas e engenheiros de som é bastante ingrato. Os melhores filmes de concerto, para o espectador desavisado, parecerão nada mais do que concertos filmados —a própria produção cinematográfica permanece invisível.

"O objetivo é que as pessoas não pensem no fato de que isso foi trabalhado ou alterado de alguma forma em relação ao que foi ao vivo", disse Jake Davis. "Você só quer que a plateia esteja imersa na experiência e aceite que está acontecendo na frente delas - sentir como se estivessem lá."