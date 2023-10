Volte à infância com filmes em que adultos viram crianças e vice-versa

São Paulo

Esta é a edição da Maratonar, a newsletter da Folha que ajuda você a se achar no meio de tantas opções de séries e filmes no streaming. Quer recebê-la todas as sextas no seu email? Inscreva-se abaixo:

Maratonar Um guia com dicas de filmes e séries para assistir no streaming Carregando...

Com a chegada do mês de outubro, retorna também uma tradição: das profundezas dos armários empoeirados (ou da nuvem, se você for um digital) ressurgem as fotos de infância e a lembrança de que, como cantou o poeta, todo mundo foi neném.

Fiz então uma seleção de filmes (e uma série) em que adultos viram crianças, crianças viram adultos, e pais, mães e filhos viajam no tempo ou trocam de lugar.

"De Repente 30"

Sem "Quero Ser Grande" nos cardápios de streaming no país (ao menos até a conclusão desta edição), ascende ao trono de filmes de troca de corpos "De Repente 30".

Em seu aniversário de 13 anos, Jenna (Christa B. Allen), frustrada com a adolescência, deseja ter 30 anos e viver livre, leve e solta. Acorda na manhã seguinte na forma de Jennifer Garner (que revela aqui um lado pateta contrastante com a heroína de "Alias"), tendo se tornado editora de uma revista feminina de sucesso, mas com uma vida vazia.

Com a ajuda de Matty (Mark Ruffalo), seu amigo de escola, e Lucy (Judy Greer), sua melhor amiga, Jenna traz à sua versão crescida a inocência da adolescente e tenta se adaptar às exigências da vida adulta.

Disponível na Netflix e no Paramount+, 98 min.

"A Chefinha"

Começou como uma versão feminina e invertida de "Quero Ser Grande" —no original, em inglês, o título é "Little", enquanto o filme com Tom Hanks é "Big"—, mas também combina partes da fórmula de "De Repente 30".

Jordan (Regina Hall) é uma executiva linha-dura com seus funcionários que um dia, por motivos de lógica cinematográfica, acorda em seu corpo de 13 anos (Marsai Martin). A adolescente então volta para a escola com sua assistente, April (Issa Rae), fingindo ser sua tia. Daí seguem-se as lições sobre ser uma pessoa melhor etc.

A crítica não deu muita bola, mas o filme não fez feio nas bilheterias.

Disponível para aluguel na Amazon, ClaroVideo, GooglePlay, iTunes. 109 min.

"Sexta-Feira Muito Louca"

A Disney+ tem três versões da mesma história, todas derivadas do mesmo livro de Mary Rodgers de 1972 (há mais uma, de 1995, indisponível).

A original, "Se Eu Fosse Minha Mãe", de 1977, tem Jodie Foster (no ano seguinte a "Taxi Driver") e Barbara Harris como mãe e filha que não se entendem de jeito nenhum. Numa sexta-feira 13, as duas magicamente trocam de corpo e precisam aprender a enxergar o mundo uma com os olhos da outra.

De 2003, "Sexta-Feira Muito Louca", com Lindsey Lohan e Jamie Lee Curtis como as parentes briguentas que trocam de corpo, reapresentou Lohan ao grande público cinco anos depois de "Operação Cupido". Com um orçamento de apenas US$ 26 milhões, "Sexta-Feira" acumulou uma bilheteria de US$ 160 milhões e catapultou Lohan ao estrelato, consolidado com "Meninas Malvadas" no ano seguinte.

O sucesso do filme foi tal que em 2016 uma versão musical estreou no teatro, que por sua vez virou mais um filme em 2018, também disponível na Disney+, com o nome "Freaky Friday: Sexta-Feira Muito Louca".

Neste ano, a Disney anunciou que faria uma sequência da versão de Curtis e Lohan.

Disponíveis na Disney+. "Se Eu Fosse Minha Mãe", 98 min.; "Sexta-Feira Muito Louca", 98 min.; "Freaky Friday: Sexta-Feira Muito Louca", 93 min.

"17 Outra Vez"

Mike (Matthew Perry), aos 37, está em um momento de profunda infelicidade: sua mulher pediu o divórcio e seus filhos não lhe dão a mínima. Após um encontro com um zelador misterioso numa ponte, Mike acorda aparentando estar de volta aos 17 (Zac Efron) —idade que tinha quando estava prestes a conseguir uma bolsa para jogar basquete na faculdade, mas sua namorada engravidou.

Com uma segunda chance em mãos, Mike volta para o colegial para tentar de novo ser uma estrela do basquete, se aproxima de seus filhos (que agora são seus colegas) e tenta corrigir os erros que cometeu no passado.

Disponível na HBOMax, 105 min.

"Shazam"

Baseado nas histórias do herói da DC Comics. Billy Batson (Asher Angel), um garoto que vive pulando de família adotiva a família adotiva, é transportado para a Pedra da Eternidade e escolhido pelo antigo mago Shazam como o Campeão, que protegerá a Terra dos Sete Pecados. Quando Billy diz a palavra "Shazam", se transforma em um super-herói (Zachary Levi).

Com a ajuda do irmão adotivo Freddy (Jack Dylan Grazer), Billy precisará derrotar o malvado Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong), a quem um dia Shazam julgou impuro de coração e indigno de seus superpoderes.

Esse primeiro filme é inesperadamente divertido. Há um segundo que já não foi tão bem-sucedido, em parte porque durante a pandemia todo mundo esqueceu que "Shazam" existia, em parte porque Levi deu umas declarações incorretas sobre vacinas...

Disponível no Prime Video e na HBOMax, 132 min.

"De Volta aos 15"

A única série da lista, porque esse tipo de premissa é difícil de sustentar por muito tempo —mas "De Volta aos 15" parece lidar bem. Aos 30, Anita (Camila Queiroz) retorna a sua cidade natal, Imperatriz, para o casamento da irmã, Luiza (Mariana Rios), que tem uma vida "perfeita".

Depois de causar um escândalo ao descobrir a traição do marido da prima, Anita mergulha em suas lembranças de adolescência por meio de seu "Floguinho" —uma espécie de avô do Instagram, crianças— e magicamente retorna a 2006, quando tinha 15 anos e a cara da Maísa Silva.

Anita tenta então mudar o rumo da própria vida, da irmã e da prima, além da de amigos, mas cada decisão que toma em 2006 muda a realidade em 2021, para onde ela volta também por meio do blog de fotos.

Disponível na Netflix, duas temporadas, 12 episódios

"Duas Vidas"

Item mais dramático desta lista, apesar de aparentar ser uma comédia sobre Bruce Willis aturando uma criança. Russ Duritz (Willis), quase 40, é um consultor de imagem bem-sucedido em Los Angeles que não parece lá muito feliz e tem uma relação difícil com o pai. Um dia, encontra em sua casa Rusty, ele mesmo quando tinha oito anos (Spencer Breslin).

Rusty acha que cresceu para ser um perdedor: não tem mulher, família, um cachorro chamado Chester, nem virou piloto de avião. Russ decide então tentar solucionar o trauma que trouxe Rusty à tona, com a ajuda de Amy (Emily Mortimer), sua colega de trabalho.

Disponível na Disney+, 104 min.

Cena do filme "Duas Vidas", com Bruce Willis e Spencer Breslin. - Divulgação

"De Volta Para o Futuro"

Não há muito mais que precise ser dito sobre as peripécias de Marty McFly (Michael J. Fox) através do tempo. Em 1985, Marty entra na máquina do tempo criada por seu amigo Doc Brown (Christopher Lloyd) e vai parar em 1955. Acolhido pela família de sua futura mãe, Marty precisa ajudar seu futuro pai a conquistá-la, sob risco de desaparecer por ter interferido com o passado.

Disponível em Prime Video, Star+, Claro Video, Telecine, 116 min.

"Pequena Mamãe"

Candidato ao hall da fama da Maratonar, recomendado por mim duas vezes e por meu caro antecessor mais uma, o filme de Céline Sciamma tem a viagem no tempo mais "soft" de todas.

Acompanhando a mãe na limpeza da casa da avó recém-morta, Nelly (Joséphine Sanz), de oito anos, faz amizade com uma garota, Marion (Gabrielle Sanz), da sua idade e com quem é muito parecida (spoiler: a resposta está no título). A conexão entre as duas ajuda Nelly a compreender partes da mãe que nem sabia existir.

Disponível na HBOMax, 72 min.

Cena do filme 'Petite Maman', de Céline Sciamma, diretora francesa - Divulgação

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Beckham"

Uma semana antes da estreia da série documental sobre Lionel Messi na AppleTV+, a Netflix pôs no ar, na última quarta (4), seu próprio documentário em quatro partes sobre um ídolo do futebol, David Beckham. Dirigida pelo ganhador do Oscar Fisher Stevens.

Disponível na Netflix, quatro episódios de mais de uma hora cada um

David Beckham e Victoria Beckham na estreia da série documental sobre o jogador, em Londres - Maja Smiejkowska - 3.out.23/Reuters

"Garotas do Calendário"

Mais um exemplar daquele gênero de comédias britânicas sobre idosas elegantes se metendo em altas confusões e grandes aventuras. Não vejo desde que passou no cinema, há 20 anos, mas certamente não é a pior escolha da carreira de Helen Mirren. Com Celia Imrie, Julie Walters e Penelope Wilton.

Disponível no Globoplay, 108 min.

"Nossa Bandeira É a Morte"

Segunda temporada da comédia sobre piratas britânicos do século 17 em busca de tesouros (e amor) no Caribe. Com Taika Waititi e Rhys Darby.

Os três primeiros episódios estão disponíveis na HBOMax. A cada semana, outros dois vão ao ar, até 26 de outubro

"Lupin"

Terceira parte da história do ladrão profissional Assane Diop (Omar Sy), inspirada nas aventuras do personagem Arsène Lupin.

Disponível na Netflix. Sete episódios

"Dezesseis Facadas"

Filme de terror slasher estrelado por Kiernan Shipka (a eterna Sally Draper de "Mad Men"). Jamie (Shipka) volta no tempo para impedir que os amigos de sua mãe, Pam (Olivia Holt e Julie Bowen) sejam assassinados por um serial killer no Halloween de 1987.

Disponível no Prime Video, 106 min.

"Jogo Justo"

Thriller erótico com Phoebe Dynevor ("Bridgerton") e Alden Ehrenreich ("Han Solo: Uma História Star Wars") como um casal que fica noivo em segredo, por serem colegas de trabalho. Quando ela é promovida e vira chefe dele, a dinâmica da relação começa a mudar.

Disponível na Netflix, 113 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Delicatessen"

Estreia de Jean-Pierre Jeunet, que depois faria "O Fabuloso Destino de Amélie Poulain", na direção, compartilhada com o cartunista Marc Caro. É uma comédia pós-apocalíptica de ficção científica sobre um açougueiro assassino.

Deixa a Mubi no sábado (14), 99 min.

"Mom"

Comédia inesperadamente sentimental de Chuck Lorre, sobre uma mãe solteira (Anna Faris) que decide abraçar sua sobriedade e se reconectar com a mãe (Alison Janney), que também está em tratamento.

As oito temporadas deixam a HBOMax em 31 de outubro. 170 episódios