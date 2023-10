Onde ver a segunda temporada da série 'Nossa Bandeira É a Morte'

São Paulo

Vagamente inspirada na história real de Stede Bonnet, um aristocrata britânico do século 18 que largou tudo para se tornar o "pirata cavalheiro", a série cômica "Nossa Bandeira É a Morte" chega à segunda temporada.

Cena da série 'Nossa Bandeira É a Morte' - HBO Max/Divulgação

Rhys D’Arby vive o protagonista e o diretor neozelandês Taika Waititi, de "Jojo Rabbit", encarna o pirata Barba Negra. Um novo episódio toda quinta: os três primeiros já estão disponíveis.

HBO Max, 16 anos

Mona Lisa e a Lua de Sangue

Numa noite de lua cheia, um jovem com poderes misteriosos consegue escapar do hospital psiquiátrico onde estava internada há mais de uma década. Ela então toca o terror em Nova York. Com Kate Hudson.

Amazon Prime Video, 16 anos

Círculo de Espiões

Uma agente sai em busca de vingança, depois que uma traição na unidade de inteligência de Nova Déli traz consequências mortais. Um filme indiano de espionagem, diferente do padrão habitual de Bollywood.

Netflix, 14 anos

Fênix Negra

Este filme da franquia "X-Men" conta como Jean Grey, papel de Sophie Turner, se transformou na Fênix Negra.

Globo, 12h30, 12 anos

Ivan Lins e Orquestra Brasil Jazz Sinfônica

Em concerto inédito gravado no teatro B32, em são Paulo, o cantor e compositor apresenta sucessos como "Madalena", "Vitoriosa" e "Desesperar Jamais". Regência do maestro Ruriá Duprat.

Cultura, 20h, livre

Domingo Espetacular

No mesmo dia em que seu filho João Guilherme enfrenta João Augusto, filho de Gugu Liberato, no quadro "Batalha do Lip Sync" no "Domingão com Huck" (Globo), o apresentador Fausto Silva dá sua primeira entrevista pós-transplante a Fabíola Reipert.

Record, 19h45, livre

Canal Livre

O cineasta Roberto de Oliveira e o produtor musical Marcello Boscôli, filho de Elis Regina, falam sobre o documentário "Elis & Tom": Só Tinha de Ser com Você", ainda em cartaz nos cinemas.

Band, 0h, livre