Onde ver especial sobre a terceira idade estrelado por Zezé Motta e Andréa Beltrão

São Paulo

Às vésperas de completar 60 anos, uma motorista de aplicativo, vivida por Andréa Beltrão, atende uma passageira idosa e cadeirante, papel de Zezé Motta. As duas engatam uma conversa instigante sobre o envelhecimento e o futuro, numa noite cheia de revelações.

Zezé Motta e Andréa Beltrão - Manoella Mello/Divulgação

Com toques sobrenaturais, o especial integra a antologia "Histórias Impossíveis", e é exibido no dia seguinte ao Dia do Idoso, celebrado no domingo (1º).

Globo, 23h15, 12 anos

Encontros Extraterrestres

Esta minissérie documental em quatro episódios investiga algumas das mais intrigantes aparições de óvnis dos últimos 50 anos, em diversos lugares do mundo, e traz depoimentos de testemunhas e especialistas.

Netflix, 10 anos

DPA – Detetives do Prédio Azul

Estreia da segunda parte da 18ª temporada da série infantojuvenil.

O destaque vai para Mel, papel de Emily Puppin, a nova detetive de capa vermelha.



Gloob, 19h, livre

Panelaço ao Vivo

Exibido de segunda a sexta, este novo programa de culinária traz a ex-BBB Ana Clara recebendo dois convidados por episódio, para cozinharem juntos e compartilharem histórias.



GNT, 19h45, livre

Temporada

Grace Passô faz uma mulher que se muda para Contagem, na periferia de Belo Horizonte, para combater as endemias da região.

Antes da exibição do filme, na faixa "Cine Resenha", Priscila Rangel conversa com o diretor André Novais e a assistente de direção Marianne Macedo.



TV Brasil, 21h, 12 anos

Roda Viva

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fala, entre outros assuntos, dos conflitos com o Ibama sobre a prospecção de petróleo na foz do Amazonas.



Cultura, 22h, livre

Acende a Luz



Baseada num curta lançado em 2020, esta docussérie em cinco episódios traz histórias reais de pessoas com mais de 60 anos, de todo o Brasil, que vivem plenamente sua sexualidade. Produção da bigBonsai.

GNT, 23h30, livre