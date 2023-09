Lendário detetive Philip Marlowe retorna na pele de Liam Neeson em filme

São Paulo

O célebre detetive particular Philip Marlowe é contratado por uma mulher para descobrir o paradeiro de seu amante desaparecido.

Liam Neeson em cena do filme 'Sombras de um Crime', dirigido por Neil Jordan - Quim Vives/Divulgação

Não demora para a mãe dela, uma ex-estrela de cinema, se intrometer no caso.

Este "neo-noir" ambientado na Los Angeles de 1939 tem direção de Neil Jordan e elenco liderado por Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange.

Sombras de um Crime, na Amazon Prime Video, 12 anos

Bom Dia, Obvious



Criado e apresentado por Marcela Ceribelli, filha de Renata Ceribelli, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil ganha versão em vídeo. A primeira convidada da nova fase é a filósofa e colunista da Folha Djamila Riberio, que conta como finalmente tirou sua carteira de motorista.

Globoplay, 12 anos

Viver

Bill Nighy foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel de um burocrata britânico que se torna menos rígido depois de descobrir que tem pouco tempo de vida.

HBO Max, 10 anos

O Júri

Neste drama de tribunal, um advogado íntegro, vivido por Dustin Hoffman, enfrenta um colega inescrupuloso que defende uma indústria de armas, papel de Gene Hackman. Mas há dois jurados dispostos a vender seus veredictos pelo lance mais alto, feitos por John Cusack e Rachel Weisz.

A&E, 19h25, 14 anos

CNN Esportes S/A

Em entrevista a João Paulo Xavier, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comenta o compartilhamento do técnico Fernando Diniz com a seleção brasileira, a venda de atletas e a concessão do Maracanã.

CNN Brasil, 21h15, livre

Instrumental Sesc Brasil

O programa apresenta um show do compositor e pianista Rogério Rochlitz. No repertório, releituras das músicas do álbum "2345", gravado em 2015.

SescTV, 21h30

Canal Livre

Miguel Srougi, o maior urologista do país, fala dos desafios à saúde pública e do aperfeiçoamento do diagnóstico e dos tratamentos para o câncer de próstata.

Band, 0h, livre