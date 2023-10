Primeira parte de nova adaptação de ‘Os Três Mosqueteiros’ estreia na TV

Existem dezenas de adaptações para o cinema do romance de Alexandre Dumas, feitas em diversas épocas e países. A mais recente é bem fiel ao livro e foi filmada na França com um elenco estelar que inclui François Civil, Eva Green, Louis Garrel, Vincent Cassel e Romain Duris.

'Os Três Mosqueteiros: D'Artagnan', nova adaptação da obra de Dumas - Divulgação

Esta primeira parte conta como o jovem D’Artagnan se juntou ao trio de veteranos encarregado de proteger o rei Luís 13 das intrigas do cardeal Richelieu.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Lupin

Na terceira temporada da série inspirada em Arsène Lupin, personagem de Maurice Leblanc, o protagonista Assane Diop quer mudar de vida e sair da França com a família. Mas fatos imprevistos o impedirão de realizar seu plano.

Netflix, 16 anos

Barganha

Nesta premiada minissérie sul-coreana, uma organização criminosa atrai para um hotel homens em busca de encontros amorosos.

O que eles não sabem é que terão seus órgãos removidos e leiloados. Mas um terremoto reduz o lugar a escombros.

Paramount+, 16 anos

Caldeirão com Mion

Para comemorar o segundo aniversário do programa, Marcos Mion visita Ana Maria Braga e os dois fazem um bolo juntos. Ivete Sangalo também faz o "Sobe o Som".

Globo, 15h50, livre

Megatubarão 2

No segundo longa da franquia que mistura "Tubarão" com "Parque dos Dinossauros", uma equipe de cientistas enfrenta o ressurgimento do megalodonte. Com Jason Satham e Wu Jing no elenco.

HBO, 22h, e HBO Max, 14 anos

CNN Viagem e Gastronomia

Na nova temporada do programa, Daniela Filomeno dedica cinco episódios a destinos brasileiros e outros cinco à Argentina, visitando Buenos Aires, Mendoza e Salta.

CNN Brasil, 22h, livre

Vergel

Inédito na TV, o filme dirigido por Kris Niklison traz Camila Amado como uma brasileira que perde o marido durante suas férias pela Argentina.

Canal Brasil, 22h30, 16 anos