Drake lança álbum e diz que vai ficar um ano afastado da música para cuidar da saúde

São Paulo

Um dos artistas mais ouvidos do mundo, o rapper Drake anunciou que pode ficar afastado da música por até um ano. A declaração vem junto ao lançamento de seu álbum de inéditas "For All the Dogs", publicado nesta sexta-feira nos serviços de streaming.

O rapper canadense Drake - Instagram/champanhepapi

Drake declarou que vai dar uma pausa na carreira no programa "Table for One", da rádio americana SiriusXM. "Preciso focar a minha saúde em primeiro lugar", disse. "Há anos, venho tendo os problemas mais malucos com meu estômago."

Ele deu detalhes sobre o que acontece com sua saúde, mas afirmou que vai precisar de mais tempo para se cuidar. "Vou fechar a porta do estúdio por um tempo", disse. "Talvez um ano, talvez um pouco mais."

Empilhando hits no rádio e com números superlativos no streaming, Drake é um dos nomes do rap mais prolíficos da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Seu novo disco é seu nono projeto nos últimos 13 anos.

Sucessor de "Honestly, Nevermind" e "Her Loss", ambos lançados no ano passado, "For All the Dogs" tem 23 faixas e quase uma hora e meia de duração. O álbum tem participações da estrela do reggaeton Bad Bunny, da cantora de R&B e pop SZA, do trapper 21 Savage e do pioneiro do drill, Chief Keef, entre outros.

Neste ano, Drake cancelou seu show como headliner do festival Lollapalooza, que aconteceu em São Paulo no primeiro semestre, em cima da hora. Na ocasião, o rapper canadense afirmou em comunicado que estava sem equipe, mas a reportagem descobriu que seus funcionários estavam no país e montaram seu palco e telão.